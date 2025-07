Europa en la nube

La humillación a la que Donald Trump sometió a Zelenski en la Casa Blanca, mucho más que una bronca, fue la constatación de que el bloque occidental se partía. Trump se aliaba con Putin y EE UU votaba contra Ucrania en el Consejo de seguridad de la ONU. Toda una declaración de intenciones. Cierto que ahora el giro americano puede moldear un nuevo escenario. Pero los vaivenes y caprichos del presidente americano han definido una nueva diplomacia mundial donde Europa está sola. Se acabó el protectorado americano. La distancia atlántica se ha hecho enorme y como consecuencia la seguridad en Europa amenazada. El aumento en gasto militar no solo responde al capricho del presidente americano, es la constatación del final de la confianza. Lo que no seamos capaces de hacer por nosotros, no vendrá de fuera.

Pero la inversión en defensa no nos va a hacer libres. Sin una estrategia que desarrolle la capacidad tecnológica, lo que antes era un protectorado puede acabar convertido en colonización. Como se está viendo en la guerra en Ucrania, los tanques, los aviones o los misiles dependen de una tecnología recogida en chips y superconductores. Su manejo estratégico comporta tecnología muy avanzada que reposa en servidores y nubes digitales. Y no solo la información de seguridad ¡Toda! Los gigantes americanos captan dos tercios del mercado europeo, Pero Trump les obliga a facilitar la información que considere estratégica. Esto no es maíz o trigo que se compra y se consume. Es la base de información e inteligencia incluyendo la más estratégica. Rota la vieja alianza, la UE obligada a romper esta dependencia, ha lanzado una nueva estrategia digital. Sin duda hay trenes que ya han pasado y una desconexión total no va a ser posible, pero al menos propone pasar de explorar y experimentar a ejecutar una estrategia común con muchos recursos y abierta a nuevas colaboraciones con Japón, China, Taiwán, India o Corea del Sur. Una nueva diplomacia digital menos dependiente de una sola nube.