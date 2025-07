El asesino pide para el matón

El presidente de Estados Unidos Donald Trump quiere el premio Nobel de la Paz y lo andan postulando sus amigos internacionales, alguno tan guerrero como Benjamin Netanyahu. Si hubiera un premio Nobel de la Guerra habría que dárselo a este asesino que ensaya formas creativas de aniquilar a los palestinos de Gaza con treguas falsas, bombardeos a hospitales, órdenes de evacuación para cañonear en la mudanza, cierre de fronteras a cualquiera ayuda y testigo, ametrallamiento en el reparto de comida...

Hay algún Nobel de la Paz concedido a guerreros por haber cesado en sus funciones (es el premio de la Paz no de los pacifistas) consecuencia de la peculiaridad de esta categoría. El jurado nunca daría el premio Nobel de Literatura a un mal escritor para que dejara de perpetrar novelas. Como las letras explican el mundo mejor que la política, darle el premio Nobel de la Paz al beligerante Donald Trump porque lo propone el criminal de guerra Netanyahu sería como dar el de Literatura a un analfabeto porque lo propone un incendiario de bibliotecas.

Donald Trump quiere el Nobel de la Paz por su narcisismo ostentoso –otro de sus deseos de lluvia de estrellas es ser el quinto busto granítico en el monte Rushmore– y porque lo tienen 4 presidentes de Estados Unidos. Por lo que sea, no se cree merecedor de un Oscar, que no tiene ningún otro presidente de Estados Unidos y que sería el máximo premio para un showman como él. Es verdad que no ha rodado ninguna película, pero ha hecho más por el Oscar de Hollywood que por el Nobel de Oslo.

No solo es que no haya hecho ningún mérito para el Nobel de la Paz prolongando la guerra de Ucrania y el exterminio de Gaza, promoviendo la puja del rearme en la OTAN y el recelo internacional con sus aranceles y con el desprecio a Naciones Unidas, la puesta en solfa de la soberanía en Groenlandia y la hostilidad vecinal con Canadá y México, es que no le pega nada. Trump es un hostigador capaz de amenazar con la guerra a Noruega si no le conceden el Nobel de la Paz.