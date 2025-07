La inmigración es una realidad compleja, testaruda y mal explicada, de ahí el ensordecedor debate. Regularla es necesidad elemental de cualquier Estado moderno; no significa cerrar puertas ni tampoco abrirlas de par en par para que miles de extranjeros desesperados, en busca de mejores condiciones de vida, lleguen arriesgando el pellejo, en situaciones extremas, y una vez dentro se conviertan en víctimas de la marginalidad, las economías sumergidas o la explotación laboral. Y quienes los acogen puedan sufrir, además, como sucede, una transformación social acelerada sin que nadie les ayude u ofrezca explicaciones sobre el nuevo fenómeno. En España, la novedad es aún mayor por haber sido hasta hace muy poco un país de inmigrantes no de acogida, menos acostumbrado a la diversidad que los vecinos con pasados coloniales. No se tata de levantar muros pero sí de establecer un orden que permita atajar la inmigración irregular propiciada por las mafias, el vacío legal y las políticas contradictorias entre los partidarios del efecto llamada y los que agitan como arma electoral el miedo al que viene de fuera. Por más de un motivo es necesario saber quién entra y con qué clase de expectativas lo hace.

Algunos sondeos publicados últimamente reflejan que una amplísima mayoría –he leído hasta un 70 por ciento– es partidaria de regular la inmigración. Naturalmente no toda la población consultada es votante de derechas, pero sí es cierto que esa pulsión mayoritaria ayuda a entender por qué un partido ultra con pronunciamientos populistas como es Vox sabe obtener rédito de la contundencia de sus mensajes. Mientras el Gobierno, en vez de ofrecer pragmatismo y una ley clara para atajar el problema migratorio, busca extraer del miedo a los ultras que airean el temor al inmigrante su propia ganancia en río revuelto.