Tu legado permanecerá

Conocí a Antonio Trevín en la Sidrería Asturias, de la mano de Eduardo Donaire; Valentín Prieto -quienes delegan en mí estas palabras de agradecimiento- y el recordado Pepe Vega. El segundo lo riñó por tomar nota en una servilleta de un libro sobre desarrollo rural que yo llevaba en mis tiempos de estudiante. No sé qué ocurrió para que unos años más tarde me encargara oficiar su enlace con Luisa -de quien tan enamorado estaba-, quien lo ha acompañado en este difícil tránsito, donde a él le gustaba decir “el mundo se llama Llanes”. Tres virtudes destacaban en él: su pasión en lo que hacía, su visión de Asturias y su concepto de lealtad.

Me resultó fácil observar la pasión con la que afrontó toda su acción. Tuve el privilegio de trabajar junto a él, conocí -y sufrí- el ritmo trepidante que imprimía a un activismo sin fin. Emergía en él constantemente esa pulsión de maestro, esas jeroglíficas correcciones de textos, esos cambios interminables en la redacción de sus discursos, esas notas sobre todo lo que acontecía y se publicaba, esa agenda que soportaba reuniones a la misma hora, almuerzos simultáneos y horarios imposibles. Fue la persona que me dio la oportunidad de asumir responsabilidades públicas y de él aprendí casi todo lo que supe hacer en política. Prodigaba una afición al caos que se parecía a esos jardines ingleses donde todo parece desordenado pero las cosas en realidad están en su justo sitio. Admiré su determinación, me embarqué en sus proyectos y sus ideas porque era una persona en la que se podía confiar. Y también pude reconocer la categoría humana y el compromiso de Maru, su primera esposa, que fue para mí una segunda madre.

Su idea de Asturias trascendió por introducir ingredientes nuevos en la siempre difícil alquimia astur: la primera visión de la Asturias rural más articulada y la voluntad de impulsar miles de iniciativas en lugar de nuestro gusto por las soluciones masivas y a veces mágicas. Puso en marcha el programa ERA que dirigió Manuel Castells, cuyo diagnóstico y propuestas tan bien -y a veces para no tan bien- han resistido el paso del tiempo. Cuando la defensa del turismo como actividad esencial provocaba hilaridad, Trevín defendía su papel. Cuando ninguna crítica se asomaba a los monocultivos no solo económicos sino mentales, Trevín era de las pocas notas discordantes. Apoyaba las nuevas ideas y conjugaba todo ello con elementos de identidad integradores. Hay un antes y un después por todos los sitios donde pasó ocupando responsabilidades. Y sin duda fue la persona que más cultivó la relación con la Asturias Exterior. Lo recordarán allí en la vieja carretera de las Minas de Baruta, sus amigos del Centro Asturiano de Caracas, en sus visitas a la Chacarita en Buenos Aires, en su México querido que tanto le fascinaba o en su siempre presente Centro Asturiano de Madrid.

Y, en tercer lugar, su idea de lealtad. Le acompañé la última vez que salía de la Junta General como diputado, allá por 1999, confesándome que llevaba en una carpeta escondido un diario que contenía una noticia donde decía que dejaban fuera de las listas al líder carismático de la Comarca de Los Picos. Sus amigos le gastamos desde entonces bromas sobre ese titular. Se fue a la escuela con la misma dignidad con la que accedió a la presidencia del Principado. Siempre los finales son la mejor prueba de coherencia. Y ahora en su último tramo, bien nos lo recordó su lucha hasta el final, porque Trevín era de los que no daban una batalla por perdida. Protagonizó mil batallas en lo que creía, dentro de una organización política a la que se sentía profundamente agradecido y que le permitió ser director provincial de educación, alcalde, presidente, diputado, delegado del gobierno. El mismo agradecimiento que sintió por la concesión por parte del Gobierno de Asturias, de nuestro máximo reconocimiento. Era una lealtad que buscaba acuerdos pero que recelaba de los dogmas, que no admitía tiempo de silencio ni imposiciones. Junto a Eduardo Donaire nos transmitía siempre que, para ser verdaderos demócratas, era mejor prueba de virtud formar parte de las minorías que disfrutar siempre de la cobertura de las mayorías.

Precisamente sus defectos eran su exceso de virtudes, una excesiva confianza en los demás que le acompañó hasta el final. Practicaba una proximidad a veces temeraria. Una persona auténtica en el más amplio sentido de la palabra. Nos sentimos en deuda contigo todos aquellos a los que ayudaste, por los que te preocupabas, los que aprendimos de ti. Tu legado permanecerá por ese agradecimiento, porque para quienes vimos en ti un ejemplo, las lealtades no son transitorias ni obedecen a conveniencias.

Puede que por aquello de la condición humana -la baja- alguien pensara que dejar desteñir los Cubos de Memoria borraría tu acción, pero a estas alturas ya no hay ni viento ni tiempo que borre todo lo que hiciste por Llanes -ese país entre mil países de tu querido Celso Amieva- y por Asturias. Todos sabemos que el deseo de borrado del registro civil del adversario es proporcional a la mediocridad de quien lo profesa. Pero nos quedamos con esa frase que repetías haciendo gala de tu pasión cinematográfica, casi tan acusada como la fotográfica: “al final, los buenos, siempre ganan”.

Valentín Prieto, con quien tantas horas y complicidad compartió, solía criticar su forma de conducir, pero el caso es que, era de esas personas con las que podías embarcarte en cualquier viaje. Gracias por todo y hasta siempre.