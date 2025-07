Buscando cómo resistir a la IA

En una charla entre personas amigas, una de ellas experta en inteligencia artificial (IA), trato de imaginar alguna ventaja posible de la inteligencia humana (IH). Digo, por ejemplo, que la IA ha nacido mediante sucesivas generaciones de software que han ido dejando atrás una tras otra a las anteriores, mientras la IH es capaz de procesar la experiencia de los años para ampliar la visión de las cosas, pierdes bits pero tienes más clara la pantalla. Mientras la persona experta asiente, otra me lanza una estocada: ¿no será esa pantalla que dices para tu sola visión personal?, quizás busques razones para estirar tu tiempo con esa coña de la experiencia. Me quedo bloqueado y la que ha intervenido aprovecha para mover el cuchillo: ¿Has contrastado alguna de esas visiones experienciales con saberes comúnmente aceptados? No, ¿verdad? Luego remata: ¿No serán el canto solitario del cisne? n