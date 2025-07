Si hay un todoterreno en el socialismo asturiano del último medio siglo ese es, sin ninguna duda, Antonio Trevín Lombán, quien además fue un auténtico disfrutón de la política. Y eso que ésta, o más bien los que la ejercen, no siempre lo trataron bien, incluso sufrió desaires desde dentro de su propio partido. Pero siempre salió adelante, hasta cuando nadie daba un duro por su futuro en la cosa pública. Y no hace falta ir muy lejos para comprobar su voluntarismo a pesar de las frustaciones. En 2022 se empeñó en ser de nuevo candidato a la alcaldía de Llanes en contra del criterio del aparato sanchista de la FSA. Y lo consiguió con el respaldo de la mayoría de la agrupación local, que le respaldó en su pugna con la dirección de la FSA y con su líder, Adrián Barbón.

Trevín vivió la política desde todos los frentes: el municipal, el autonómico y el nacional; solo le faltó el europeo. En la siempre complicada labor partidista, en la que se sube o se baja en el escalafón de una determinada organización según cómo juegues tus cartas, Trevín supo torear en ocasiones (en muchas), pero también defender con uñas y dientes (las menos) sus planteamientos, aceptando luego el éxito o el fracaso de los mismos. Estuvo arriba y abajo, pero casi siempre estuvo.

Llanes fue inicio y final de la carrera política de Trevín. Siempre dijo que ser alcalde de este municipio había sido la mayor satisfacción que había tenido en su larga carrera institucional. Allí contó con adeptos incondicionales, pero también con enemigos para toda la vida. Llegó a gobernar por mayoría absoluta, pero al final sus adversarios pudieron más que sus seguidores y no pudo repetir como alcalde tras las últimas elecciones en 2023.

Se podría decir que Trevín fue un caso único en el socialismo asturiano, un partido tradicionalmente de bloques. Pero él, y sólo él, acabó siendo la tercera vía, desde el mismo momento en que la FSA lo designó candidato a la Presidencia del Principado en 1993 tras la dimisión de Juan Luis Rodríguez Vigil, por el "petromocho". La ejecutiva buscaba a alguien que no fuera ni muy del SOMA ni muy del Metal (los dos sectores enfrentados en el PSOE regional) y halló a Antonio Trevín. Se convirtió en Presidente. Y desde el principio se encontró solo. No era ni de unos ni de otros y, además, en unas circunstancias que no hacían presagiar nada bueno para la FSA en los siguientes comicios. Pero más solo todavía estuvo en la campaña electoral, según él mismo reconoció. Podía haber continuado en el Palacio de Suárez de la Riva, pero el líder de IU, Julio Anguita, descartó apoyarle y tuvo que regresar a Llanes. De nuevo, la sensación de soledad, ya que siempre pensó que el PSOE podía haber hecho algo más en las negociaciones con IU para mantenerle en el cargo.

De este aislamiento regional fue huyendo Trevín gracias, sobre todo, al dirigente del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, un enamorado del oriente asturiano. Con él mantuvo siempre una muy buena relación. Gracias a él Trevín fue nombrado delegado del Gobierno durante siete años y posteriormente diputado en el Congreso entre 2011 y 2017, cuando presentó su dimisión.

El expresidente del Principado ahora fallecido apoyó a Pedro Sánchez en las primeras elecciones primarias en la que se presentó y en las que derrotó a Eduardo Madina, pero posteriormente se alineó con la comisión gestora del PSOE que presidía Javier Fernández. En los siguientes comicios internos Trevín ya no respaldó a Sánchez, y eso tuvo consecuencias para él y para lo que defendía. Al considerar que su manera de ver la situación política no coincidía con la de Sánchez abandonó su escaño, como había hecho pocos días antes Eduardo Madina. Y así estuvo hasta que decidió presentar de nuevo batalla para hacerse con el control del PSOE en Llanes. Se fue de la política derrotado por el sanchismo y volvió derrotando al sanchismo, al más puro estilo del trevinismo. Seguro que disfrutó, y mucho.