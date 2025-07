Nuevo consenso sobre el tabaquismo

"El tabaquismo perjudica seriamente a la salud". Al menos es lo que nos dice el documento de consenso sobre tabaquismo y riesgo vascular, elaborado y firmado por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Sociedad Española de Hipertensión y las Sociedades de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular de doce comunidades autónomas de España. Pero todo esto ya lo sabíamos, ¿verdad?

El caso es que, la afirmación de que "fumar perjudica seriamente a la salud" es totalmente cierta, pero se queda incompleta, porque lo que supone realmente un gravísimo peligro para la Salud en general es el consumo de nicotina, sea cual sea su vía de entrada en el organismo.

En España el 22% de la población mayor de edad afirma fumar a diario, y el 25% se declara exfumador. Y, según el Ministerio, de Sanidad, cerca del 25% de los varones son fumadores habituales, frente al casi 18% de las mujeres. Sin embargo -y este dato que ahora aporto es clave, querido lector-, en el rango de edad de entre los 15 y 25 años, las mujeres fuman igual o más que los hombres. Y, en un reciente viaje que he realizado por Francia, me ha llamado la atención que hay muchas chicas que están pasándose a los vapeadores, los cuales no están exentos de riesgo.

La buena noticia –una de cal–, es que en España la prevalencia de fumadores está descendiendo. Pero al menos el 40% de las personas que fuman a diario no quiere o no puede dejarlo. Este es el drama. Esta es la arena.

Desde hace muchos años sabemos que, el tabaquismo es una enfermedad crónica, adictiva y recidivante (no es nada fácil dejarlo). Pero, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "el tabaquismo es un trastorno mental y de comportamiento provocado por la adicción al tabaco, principalmente por la presencia de nicotina en su composición".

El tabaquismo es un factor potenciador del riesgo cardiovascular, al ser un agente patógeno para el desarrollo de arteriosclerosis, substrato básico común de la enfermedad cardiovascular y la principal causa de muerte a nivel mundial, dado que se relaciona con el desarrollo de cardiopatía isquémica (anginas de pecho e infartos de miocardio), ictus –responsable del 19% de los mismos–, y arteriopatía periférica (disminución de riego arterial a nivel de las piernas, con el consiguiente riesgo de gangrena).

¿Influye el número de cigarrillos consumidos? Pues, hoy en día se sabe que el riesgo asociado al tabaquismo se incrementa linealmente con el número de cigarrillos fumados por día y con el tiempo de exposición. Y es que, durante la combustión del tabaco se liberan más de 4.000 sustancias tóxicas, las cuales inducen una inflamación a nivel del endotelio vascular –la capa más interna de las arterias y donde se inicia la arteriosclerosis–. Además, la nicotina, el monóxido de carbono y el cadmio alteran los mecanismos de regulación de la tensión arterial, contribuyendo a la hipertensión.

Asimismo, el tabaquismo conlleva el riesgo de enfermedades pulmonares crónicas (EPOC), de cáncer de pulmón, de laringe, de boca, esófago, estómago, vía urinaria del riñón, uréter y vejiga… También habrá que tener en cuenta que, en las mujeres fumadoras de más de 35 años deberán de evitar los anovulatorios orales debido al riesgo aumentado de tromboembolismo. Y, un problema que personalmente me atañe como especialista en Urología y Andrología es la afectación de las arterias del pene –vienen a tener 1 mm de diámetro, frente a los 2 -3 mm de las arterias coronarias–, con la consiguiente disfunción eréctil. Por eso se dice que la impotencia puede ser un predictor temprano de enfermedades cardiovasculares.

La buena noticia es que, en términos de riesgo cardiovascular, si la persona logra abandonar el tabaco el beneficio es importante y relativamente rápido.