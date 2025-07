Ozzy: el grito que trajo el metal

Ozzy Osbourne no fue solo el cantante de una banda. Fue el Big Bang de un universo entero. Cuando en 1970 "Black Sabbath" publicó su primer disco, con esa tormenta de riffs oscuros y una voz que parecía surgir de las entrañas del mundo, algo cambió para siempre en la historia de la música. Había nacido el heavy metal.

Y ese trueno primigenio tenía nombre propio: Tony Iommi. Su guitarra, afilada por la desgracia –tras perder las falanges en un accidente industrial–, generó un sonido denso, inconfundible, cargado de pesadez y amenaza. Junto a la voz de Ozzy, dio forma a himnos que hoy son historia viva. "Paranoid", "Iron Man", "War Pigs", "Black Sabbath" o "Children of the Grave" muestran la profundidad y la influencia de su legado... Cada uno de esos temas fundó un dogma dentro de una religión sonora que ha cruzado generaciones.

Ozzy fue su profeta y su mártir, su apóstol y su hereje. Con él al frente, "Black Sabbath" no solo inauguró un sonido: inauguró una manera de entender la música como experiencia total, de conectar con una energía que se alejaba del mainstream para construir una comunidad paralela, fiel, inconformista y ferozmente leal.

Sin Ozzy no existiría lo que hoy llamamos metal. No habrían surgido "Iron Maiden", "Metallica" o tantas bandas que llenan estadios y cruzan generaciones, como hemos visto recientemente en Madrid o en el tributo de Birmingham. El metal no es una moda: es una forma de vivir, de resistir, de ser. Y eso empezó con Ozzy.

Como Lemmy de "Motörhead" o Ronnie "James Dio", Ozzy no fue solo músico: fue icono. Encarnó los excesos y las luces, las sombras y los mitos. Su figura, mitad bufón, mitad chamán, se convirtió en símbolo de una contracultura global. Lo vimos en su icónico reality "The Osbournes", donde mostraba su lado más doméstico y excéntrico, y también en los escenarios, donde parecía invocar fuerzas invisibles con cada gesto, cada grito, cada movimiento.

Descanse en paz el Príncipe de las Tinieblas. Porque sin su grito –y sin ese riff eterno de Iommi– el mundo sería mucho más silencioso (y mucho más aburrido).