El arte de gobernar con wifi

Cuando éramos jóvenes, los políticos se asomaban a pie a los barrios, escuchaban a la gente y tomaban nota de las demandas vecinales en una libretilla de espiral con un bolígrafo Bic. Esa fórmula habitual de acercamiento ha sido sustituida por el selfie con ángulo favorable. Donde no hay cobertura, lo cual ocurre aún en muchas aldeas de Asturias, los políticos ya no llegan. La nueva generación de líderes no gobierna para el ciudadano sino para su audiencia.

Flaco favor le hace la nueva política al lenguaje y a la gramática: se imponen palabrejas malsonantes y giros imposibles de traducir que no entiende ni quien los inventó. Para ganar unas elecciones no hace falta saber de política: basta con manejar Canva, programar “posts” y mantener una línea estética en el “feed”. Y como fin de fiesta, un “emoji” que denote cercanía. Gobernar se ha reducido a un “thread”. Estos estadistas de cartón piedra cambian de opinión al ritmo de “trending topic”.

Los políticos de la nueva ola no rinden cuentas: rinden impresiones. Su gestión se mide en “engagement”, no en calidad de vida. Que un usuario tiene una queja sobre salud pública, se resuelve con un DM. Si tienes suerte, te contestará un “bot” con la cara dibujada en “anime”. Y si insistes en la queja, te bloquearán. Así funciona la democracia digital. No te representan: te silencian en plan “influencer”.

El móvil es el nuevo bastón de mando, la vara de medir audiencias. Estos mandatarios que pescan en las redes para besugos piensan que acumular corazoncitos es sinónimo de acaparar votos. Y así nos va.