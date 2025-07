Espíritu combativo

No hacía ni dos semanas que pudimos compartir cara a cara un tiempo más de charla y reflexión. A su lado, su esposa Luisa, que le acompañó de forma ejemplar en este difícil tránsito para el que nadie esta preparado, pero que él mismo llevó con mas entereza que todas las personas que formamos parte de su entorno. Se agolpan ahora los recuerdos, las batallas, las complicidades, los malos momentos y los éxitos, como si pudiera estar viendo esas tantas vidas que vivió, la de político, la de sindicalista, la de maestro, la de amigo.

Hace algo más de treinta años, allá por el 20 de mayo de 1994, la Unión General de Trabajadores de Asturias celebraba su octavo congreso. En este tipo de encuentros es normal que los representantes institucionales emitan su opinión y participen de los debates de una organización de la trascendencia en nuestra región como la UGT. Ya por aquel entonces conocíamos del actual llamado fenómeno de la polarización, en una etapa en la que esa permanente crisis industrial se agudizaba si cabe, en un periodo de ajuste económico. Eran momentos difíciles y exigentes. Pero allí tomó la palabra el Presidente del Principado. Lo hizo para poner en valor la importancia de los acuerdos y la concertación, y también para reconocer el papel del sindicalismo útil y de clase, frente a otros caminos que advertía no ofrecían ninguna solución ni para los trabajadores ni para la región. Era el diálogo, era Antonio Trevín.

Hay pocas personas que hayan combinado una acción política tan marcada con un compromiso sindical tan dilatado como lo hizo Trevín, afiliado desde 1988 a FETE-UGT, afiliación que mantuvo activa durante el tiempo que desempeño responsabilidades públicas de primer nivel. Por eso, creo fue un acierto promover su nombre para la Presidencia de la Fundación Asturias, en ese transito de vuelta a la escuela de Vidiago que tantas lecciones nos dio a todos. Pero la complicidad fue a más, y junto a Valentín Prieto, Pepe Vega y muchos más, ensayamos esa invitación al diálogo y al espíritu crítico que nos exhortó Trevín en ese octavo congreso. Creíamos ya por aquel entonces que lo importante no es solo lo que se defiende sino la libertad de hacerlo, que la política de bloques achica los espacios de encuentro, y que la sensibilidad sindical debía formar parte de la acción política en Asturias, de una Asturias más plural, con más voces, que tuviera en cuenta la nueva realidad de sus sectores económicos, y que fuera útil de verdad para los trabajadores y la ciudadanía. Y así, aquellos encuentros semiclandestinos en su querido Bar Lito de la calle Altamirano, aquellas largas sobremesas en el Jornu de Pancar en las que Elías ponía orden en presencia de Alfredo Pérez Rubalcaba y Jaime Lissavetzky, con quien compartíamos tantas cosas como a veces echamos de menos hoy en día. De aquello entendimos que, en realidad, a veces la verdadera conspiración era la del silencio, y que la lealtad estaba construida de esa siempre difícil actitud de escuchar a todos y buscar acuerdos. Era la llamada "tercera vía por la renovación y el cambio en Asturias", una apuesta por tender puentes y por huir de visiones excluyentes.

A los sindicalistas nos resultaba cómodo ese escenario de búsqueda de acuerdos, porque era lo que habíamos hecho toda nuestra vida, porque nunca habíamos renunciado a ningún avance por pequeño que fuera. Y ahí fue fácil conectar con Trevín, un socialdemócrata puro en los tiempos en los que aún muchos se ceñían al término "socialismo democrático", cuando la verdadera pureza se demostró que era la capacidad de sintetizar nuevas ideas junto a los sólidos principios de esa izquierda heredera de la revolución industrial. También fue fácil aprender de él, dada su vertiente pedagógica, y reconozco nos convenció a muchos de combinar nuevas ideas, elementos identitarios, junto a nuestras ideas mas consolidadas. Se trabó una complicidad que llevó a una relación de amistad, y en ese terreno, Trevín siguió enseñándonos, como lo hizo en este último tramo de su vida, con el mismo espíritu combativo con el que siempre afrontaba todos los problemas, buscando soluciones y no culpables, activando lo que era posible hacer más que lamentarse de lo que estaba fuera de nuestras manos. Fue un referente político, sindical, y también personal. Porque había otra virtud en Trevín, su determinación. Ya sé que Valentín Prieto decía que no sabía quién era más testarudo de los dos, si él o yo, pero ante esta coherencia de vida y acción, ¿quién puede no aprender de todas estas virtudes? Gracias por enseñarnos con tu ejemplo.