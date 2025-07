Antonio Trevín era una persona con una poderosa vocación de servicio público que desarrollaba a través de su pasión por la política. Fue muchas cosas: delegado de Educación, delegado del Gobierno, diputado en la Junta y en el Congreso, presidente de Asturias en un contexto social y político muy difícil... Pero no me equivoco si digo que, antes que nada, se sentía identificado con su condición de alcalde de Llanes. Él era conversador, afable, afectuoso, próximo, le gustaba la gente y era capaz de desplegar una energía inagotable para conocer sus preocupaciones y sus problemas. Vivimos muchas cosas juntos: algunas alegres cuando el viento de la política soplaba a favor, otras no tanto... Y de ahí nació una amistad entrañable que trascendía la política. Fue muy duro para su familia y sus amigos saber que padecía cáncer, pero en esta etapa tuve ocasión de compartir con él momentos que no olvidaré y que no hicieron sino reforzar el afecto y la admiración que le tenía, por la determinación y la entereza con las que afrontó la enfermedad. Le vamos a echar mucho de menos.