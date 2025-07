Disparates demoscópicos

Los sondeos demoscópicos han acabado por convertir su supuesta utilidad en un auténtico disparate incomprensible. En manos del CIS han llegado incluso a rozar el delito. Su finalidad no consiste realmente en reflejar el estado de la opinión pública sino en movilizarla y desmovilizarla, agitar titulares y que los opinadores tengan algo de que opinar en las tertulias. Escándalo tras escándalo en la esfera del Gobierno, hasta ayer mismo Tezanos se las arreglaba para que las intenciones del voto socialista subiesen. Por estar al tanto de lo que se cuece, el primero en no creérselo ha sido el propio Sánchez que dice que no convoca elecciones para evitar que las gane la derecha. Ahora, el Centro de Investigaciones Sociológicas parece haber cambiado de estrategia y promueve el miedo al vuelco poniendo el énfasis en la temible ascensión de Vox. Los encuestadores diagnostican sin mirar al paciente, de ahí que cueste trabajo atreverse a pronosticar si miden el clima o simplemente lo fabrican. Son parte del circo electoral permanente de nuestra política que, en vez de dedicarse a resolver los problemas de los ciudadanos, ya solo se preocupa de los porcentajes maleables y de interpretarlos de manera caprichosamente sectaria. Creo que fue Ortega quien dijo que las estadísticas, al igual que los trajes de baño, revelan lo sugerente y ocultan lo esencial.

Pero existe además otra forma de verlo aún menos favorecedora. Y es cuando la encuesta devuelve al encuestado una imagen tan deformada de sí mismo que cualquier persona cabal se resiste a comprender. Por ejemplo, una recientemente publicada revela que el 44% de los gallegos está en contra del "cupo catalán", mientras que el 48% se muestra favorable a pedir una "financiación singular" como la catalana para Galicia. Invocar la ambigüedad, aún tratándose de gallegos, no ayuda a entenderlo.