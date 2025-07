Trevín, al alba

Hacía poco tiempo que ocupaba la Presidencia del Principado cuando recibí en el periódico un aviso de Antonio Trevín, quien me citaba a su despacho. Acudí sorprendido e intrigado, para recibir una charla didáctica, en la que desplegó sus dotes de maestro, sobre la cuota láctea, que por entonces comenzaba a ser una cruz para los ganaderos asturianos y yo acababa de recibir el encargo de la información agraria. Ningún presidente asturiano me volvió a citar para tal fin, explicar y debatir alguno de los problemas de Asturias, lo cual ya dejaba su impronta propia y singular.

Desde entonces mantuvimos una relación prolongada, digamos que fija-discontinua, más profesional que personal, sin llegar a intimar, pero que cimentó en el tiempo un sincero afecto mutuo. Allá donde nos encontráramos, siempre teníamos un rato para departir. Ni la crítica ni la adversidad amedrentaban su carácter abierto, cordial, dado incluso a la ironía y al buen humor. Además, era un pozo de conocimientos, con especial querencia a la actividad política, que desplegaba entre las volutas de un buen habano. Mucho se ha hablado ya en estas páginas de su trayectoria política, de su vida de maestro de pueblo, de sus cargos institucionales, del profundo cariño que ha dejado tras de sí, tan escasamente unánime como el que acumuló por encima de partidismos e ideologías, de su gusto por la conversación, el debate y la sobremesa.

La última vez que hablamos fue a principios del pasado noviembre, en Llanes. Poco después le comunicaron la terrible enfermedad que soportó con entereza hasta sucumbir humanamente a su devastación. Yo tenía un especial interés en los poetas llaniscos de los que hacía gala. Trevín era de poco dormir, casi insomne (pero no carente de sueños grandes), lo que le confería un carácter despierto. Cada mañana, en sus redes sociales, solía publicar una fotografía del amanecer en algún punto de la costa llanisca, desde Torimbia a Ballota. Cada imagen de la eclosión de la paleta de colores que se dibujan sobre el Cantábrico con los que el sol saluda y alumbra el acontecer diario, iba acompañado de un verso de poetas como Pin de Pría, Ángel de la Moría, González Ovies o Amable González Abín, entre otros.

Nos reímos cuando le comentaba que los amaneceres son muy bonitos, pero ocurren a horas intempestivas para un noctámbulo como yo, antes de citarnos para indagar sobre ediciones de estos poetas publicadas bien por el desaparecido "Oriente de Asturias" o el Ayuntamiento de Llanes. Nunca quedamos, los acontecimientos se precipitaron y mi pudor hizo el resto. Su última publicación fue el 4 de junio. Su ausencia me llevó a intuir que su salud le impedía sus caminatas matinales. La imagen era premonitoria, no fue un amanecer, sino un atardecer cargado de colores naranjas con el sol ocultándose en el horizonte de Torimbia. El verso de Pin de Pría decía: "Ven, y l’escasa llume que tengo amortiguada / nes ascues dormilientes, en llar del corazón / amorosa, que pueda facer yo una tonada". Ahora me veré abocado a buscar solo a sus poetas, pero seguro que con su guía de buen maestro.