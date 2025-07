Este brindis va por ti, Antonio Ramón María Trevín Lombán (D.E.P), que nos dejaste a los 69 años, aunque viviste muchos más por la intensidad e ilusión que pusiste en todos los proyectos de tu vida. Llevaste el cáncer de páncreas con una entereza moral sobrehumana.

El lunes 19 de mayo me remitiste tu último whastapp para felicitarme por el artículo que publiqué sobre nuestro común amigo Emilio Serrano y “sus vivencias en buscada soledad” al cumplir 92 años. El viernes siguiente nos dimos nuestro último abrazo en el Archivo de Indianos de Colombres, pendientes en nuestra despedida de fijar fecha para una comida posterior que teníamos pendiente y que ya no podremos disfrutar.

Con la quimioterapia agotabas tu “combustible diario” por las mañanas, según me confesabas, y por las tardes apenas salías e incluso me pedías perdón por no tener fuerzas para pasar a saludarme cuando estuve en Llanes en el final de etapa del centenario de la Vuelta Ciclista Asturias.

“Tenemos pendiente un encuentro. Un fuerte abrazo”. Así te despedías y así me despido, AMIGO. Gracias por no fallarme nunca. Los Quijotes brindaremos por ti el domingo en Ribadesella con una silla vacía con tu presencia.