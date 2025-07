La mirada de Lúculo: Tres ingredientes y un palillo

La gilda vive su momento reactivo como un pequeño gran invento de las barras, precisamente ahora que a muchos establecimientos les ha dado por prescindir de ellas. Más que un pincho, probablemente el más popular de todos cuantos existen, es una declaración de principios basada en la sencillez de su planteamiento. Composición mínima de una aceituna, una anchoa y una guindilla, ensartadas en un palillo que contiene la sal de la vida, el picor del deseo y la acidez que dejan algunos recuerdos. Salvo mantenerla bañada en aceite, la gilda no exige un manual de instrucciones, basta mirarla. En su sencillez está el truco, también en la comodidad de poder tomarla mientras se bebe. Porque ese pincho supuestamente escuálido aunque suculento no se come, simplemente se toma. Este milagro gastronómico que se resuelve en un bocado surgió a finales de los años cuarenta, en medio de las penurias de la posguerra, en la barra de un bar de San Sebastián, Casa Valles, a medio camino entre el hambre y la intuición, de la mano del primer parroquiano que le dio por pinchar en un mismo palillo una aceituna verde, una anchoa en salazón y una pizarra en vinagre. La historia de su nombre seguramente ya la conocen: verde, salada y un poco picante. Enseguida la llamaron "Gilda" por la película de Charles Vidor, entonces de moda, y pensando en Rita Hayworth, su protagonista. Se puede decir del doble sentido y del palillo nació el primer pincho en un país que ya había bautizado la tapa por la rodaja de chorizo o de salchichón cubriendo el chato de vino.

Mirándola, lo primero que se me ocurre es que no hace falta deconstruirla: pasará a la Historia como el único bocado que no necesita someterse a revisión académica. Tampoco de un glosario ni de presentarse en carta, simplemente basta con un papel caligrafiado pegado en una pared en los lugares donde le hace falta anunciarse o marcada a tiza en una pizarra. Sí, en cambio, requiere equilibrio como casi todo en esta vida. Su secreto está en la proporción. Si la anchoa domina, se impone la sal. Si es la guindilla la que manda, arde la boca. Si la aceituna es mediocre, es una ruina. Y sin embargo, cuando los tres elementos se conjugan como es debido el resultado es equiparable a la precisión de un trío de jazz con las entradas y salidas de los instrumentos en mitad de un solo: una sinfonía breve e inolvidable. Dura apenas unos segundos, pero pide repetición inmediata.

No hay deconstrucciones a la vista en la gilda pero eso no quiere decir que, igual que sucede con otros pinchos, alrededor de ella no exista la absurda tentación de volverse creativos. En algunas barras actuales ha habido intentos de sofisticarla, con pepinillos, alcaparras y otras mandangas. Incluso, aunque debería estar penado, con mayonesa. A la gilda le sobran los adjetivos, su fuerza reside en la economía. A lo sumo, puede variar el número de guindillas, según el temple del consumidor. La estructura, sin embargo, es sagrada: buena anchoa, aceituna verde y piparra en vinagre. El suyo es el mismo espíritu de un país que aprendió a sobrevivir entre barriles de olivas y barras de zinc. Es, a la vez, aperitivo y rito. Hay quienes aseguran que una manera de conocer a alguien es verlo enfrentarse a una gilda. Para ello es necesario observar si la mira con respeto, la come de un bocado o la descuartiza cometiendo una herejía. Si se limpia los dedos en la servilleta o simplemente chupa el vinagre restante como los verdaderos creyentes. La gilda no es lo suficientemente fotogénica para buscar likes en Instagram. Se presenta sin adornos ni vergüenzas en el juicio final del aperitivo; es el modo que tenemos de recordarnos en el Norte de cómo la dicha puede caber en un palillo. La lección está en su humildad. Demanda nada más que tres ingredientes, una lanza y un trago fresco de chacolí o una cerveza. La gloria.

Ahora, la gilda está prácticamente por todos lados. Vive una segunda juventud. Como Rita Hayworth ha alcanzado la dimensión de mito, refugiada en las barras de tapeo, burlando trampas conceptuales, mejorando cualquier discurso gastronómico y convertida, igual que el bocadillo de calamares, en uno de esos grandes inventos que en ocasiones nos permitimos, para nuestra felicidad y la ajena, en este país.