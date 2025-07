Más o menos

Buscando el origen de las complicaciones en que se consume esta legislatura, algún dirigente político señala el pacto de los partidos de izquierdas con los independentistas. La televisión ha ilustrado sus declaraciones con la imagen de Pedro Sánchez, alegre y sonriente, subido a una tarima instalada en la calle Ferraz la noche de las elecciones generales, pregonando que eran más. No dijo quiénes, pero dado que el PSOE había quedado en segundo lugar, está claro que se refería a la suma de escaños obtenida por los partidos que votarían a favor de su investidura. En estos días se ha recordado también la carcajada que no pudo reprimir en una réplica a Feijóo, tras asegurar el candidato derrotado del PP que no era presidente porque no había querido, una forma de decir que él no aceptaba las condiciones de Puigdemont que el líder socialista acababa de firmar sin reparos.

Ha pasado el tiempo, una eternidad de solo año y medio, y el panorama ha cambiado. Pedro Sánchez es el mismo, pero su circunstancia es otra. A su alrededor casi todo se ha trastocado. Su figura impoluta aparece ahora manchada por la corrupción de estrechos colaboradores en los que depositó la máxima confianza. El socio de la coalición de gobierno ha sufrido divisiones internas, una pérdida notable de apoyo electoral y se enfrenta a un futuro muy incierto. Los diputados de Podemos, escindidos de Sumar, se han pasado a la oposición. Los grupos nacionalistas han abierto un período de interinidad, mientras se determina el alcance de las maniobras de la trama corrupta, que aprovechan para avanzar en el logro de sus objetivos. Junts se ha descolgado de la mayoría parlamentaria, aunque en las votaciones del Congreso siga ocasionalmente unido a ella. La valoración del Presidente entre la opinión pública, que nunca fue demasiado buena, ha tenido recientemente una caída significativa. Las encuestas registran una ventaja amplia de la derecha en sus estimaciones electorales. En vista del cariz que ha ido tomando la coyuntura política, Pedro Sánchez ya no repite que son más. Sería una insensatez. El Gobierno ha reconocido, por boca de su tozuda portavoz, que está en minoría y debe negociar cada iniciativa.

La estrategia de Pedro Sánchez consiste en cerrar el paso al PP. Es una pretensión legítima, siempre que sea respetuosa con los principios de la democracia. En ese empeño, desde que dirige al PSOE mantiene una ofensiva constante contra el partido de Feijóo, tratando de excluirlo del juego político y de provocar el rechazo hacia él de los electores. Inició la legislatura repicando con el mismo discurso descalificador del líder conservador y de su partido, e insiste en esas trece de ningunear y vituperar al PP, rebajándolo a subalterno de Vox. Sin embargo, Sánchez se ha visto obligado por los acontecimientos, sobrevenidos en cascada, a modificar su actitud. Ha frenado su agresividad y no ha tenido más remedio que ponerse a la defensiva. Quiere gobernar, pero a duras penas puede hacerlo de manera efectiva. Tanto es así que la razón principal que alega para justificar su negativa a examinarse en el Parlamento o en las urnas es la de evitar o al menos retrasar que gobierne el PP, dando por supuesto que lo hará en coalición con la derecha radical que lidera Abascal.

Esta situación, de un gobierno en minoría con enormes dificultades para actuar sobre los grandes problemas del país, lastrado por desavenencias entre sus socios y aliados, debería decantarse en un sentido u otro después del verano, en el debate presupuestario. El Gobierno explora los grupos políticos a la captura de los votos necesarios, pero no ha dado aún los pasos previos a la presentación del proyecto y el ambiente no parece propicio. A la vuelta de la esquina tras las vacaciones estarán las elecciones autonómicas en Castilla y León, y Andalucía, que servirán para calibrar el desgaste del Gobierno y activar el instinto competitivo de los partidos ante el próximo ciclo electoral. Que Alianza Catalana tenga la expectativa fundada de multiplicar por cinco sus diputados en el parlamento autonómico a costa de Junts, unido a la posición adoptada por Podemos, no augura una negociación presupuestaria fácil, si es que llega a abrirse.

Es conveniente que la incertidumbre se despeje cuanto antes, pero no sabemos si es eso lo que se propone el Gobierno o solo espera que pase el tiempo hasta que por ley deba convocar las elecciones. Pedro Sánchez va de gira por el mundo para aislarse y la actualidad política nos brinda una programación muy entretenida de mentirijillas y corrupciones de alto nivel, que muestra en todo su esplendor detalles del lado oculto de la política, convertidos en pasto de tertulias excitantes y superfluas que no llevan a ningún sitio. Pero la cuestión de unGobierno venido a menos sigue aquí, interpelando a la sociedad española.