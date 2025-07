La trama negra de la "corrupsoe"

¿Por qué el gobierno PSOE -IU no quería una comisión en el Parlamento para esclarecer la tragedia ocurrida el pasado 31 de marzo en El Mangueiro de Zarréu que segó la vida de cinco compañeros mineros cuando trabajaban con métodos de terrorismo patronal consentido, aunque después, debido a la presión popular, acabara aceptándola?

Nada mejor que referirnos a la cesada consejera de Industria del Gobierno de Asturias, Belarmina Díaz "Miny" –ella dice que ha dimitido– como una de las piezas fundamentales del entramado mafioso de la "corrupsoe". Sin embargo, esta dimisión de "la Miny" tras la tragedia minera de Zarreu, en absoluto ha disipado las dudas que envuelven su gestión como máxima responsable, después del presidente Barbón, en la minería asturiana durante los más de siete años de su andadura, caracterizada por un férreo control sobre los procedimientos, hasta el punto de que "ningún papel se movía sin que ella lo supiera". Permisos tramitados sin los controles básicos, minas reabiertas por la "vuelta del vacío", sin devolución de ayudas, y un entorno familiar enriquecido en torno al carbón, abren la puerta al entramado mafioso que nos ocupa. ¿Por qué ocultó Belarmina Díaz Aguado que un hermano suyo, su marido y su cuñado tuvieron intereses y vínculos mercantiles en el ámbito de las competencias que dirigió durante su largo mandato?

Al respecto, llama poderosamente la atención una autorización tramitada en tan solo 33 días, sin plan de labores ni plan de gestión de residuos, cuando, según la normativa vigente, un permiso de investigación permite únicamente la realización de sondeos y la extracción limitada de material con fines analíticos, nunca con fines comerciales, pero hasta donde sabemos, tras la explosión de grisú se pudo comprobar fehacientemente que, en el piso tercero del Mangueiro había frentes mineros abiertos con su correspondiente posteo para el sostenimiento, más propios de una actividad extractiva real que de una investigación.

Solo la expectativa de un buen negocio con el carbón parece justificar que los empresarios leoneses, vinculados al narcotráfico de la cocaína, pagaran en 2021 a través de Combustibles Asturiana y Leonesa, predecesora de Blue Solving, un millón de euros a su antiguo propietario por una mina que no podía reabrirse. De ahí la autorización de una cantidad a todas luces desproporcionada –60.000 toneladas –, para algo que en teoría solo era una investigación. ¿Por qué “La Miny” se implicó de este modo en facilitar las cosas a Blue Solving? Esa es la gran pregunta que, hasta la fecha, nadie ha respondido.

Aunque el cierre oficial de la minería subvencionada había puesto fin a gran parte de la producción nacional, el mercado del carbón en España sigue activo para ciertos sectores industriales y calefacción doméstica, donde la antracita, por su alto poder calorífico, continúa siendo uno de los productos más demandados. Según datos del Banco Mundial, el precio internacional del carbón térmico australiano –referencia global– habría superado los 400 dólares por tonelada durante gran parte del año 2022, llegándose a alcanzar en el ámbito nacional precios de venta al público entre los 700 y 800 euros por tonelada durante ese mismo año, especialmente en el mercado doméstico de calefacción.

En ese entorno aparece el "hermanísimo" de la todopoderosa "Miny", el tal Juan Ignacio Díaz Aguado, como uno de los "mordedores" del carbón a través de la mercantil Integma, administrada junto con uno de los "capos del carbotráfico" leonés, Manuel Lamela Villoria, cobrando la cantidad de siete euros por tonelada de carbón colocada en los mercados nacional e internacional. Por otra parte, esta misma empresa habría percibido en 2022 la cantidad de 44.000 euros de subvención por parte del gobierno presidido por Adrián Barbón.

Otro personaje de la trama negra del carbón sería el esposo de "la Miny", Rafael Murillo Quirós, que tiene pendiente declarar como testigo en el juicio por supuestos sobornos vinculados a Duro Felguera, caso instruido por la Audiencia Nacional. Murillo se doctoró con una tesis sobre minería y geotermia codirigida por su esposa y pasó a colaborar con Ogwe Consulting, firma fundada por el hermano de Belarmina Díaz, José Ignacio Díaz Aguado. En 2023, Ogwe fue seleccionada para un contrato de 110.400 euros vinculado al proyecto de transformación de la central térmica de La Pereda, alcanzando un total de adjudicaciones públicas por valor de 276.984 euros.

Un informe interno de la Dirección General de Energía y Minería del Principado ya había advertido en 2022 de "indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada" en esta misma mina de Zarréu, entonces gestionada por la empresa Combustibles Asturiana y Leonesa, vinculada familiarmente a la actual Blue Solving. El documento, redactado tras un accidente laboral con resultado de un trabajador muerto en el exterior de la mina, señalaba que el carbón transportado procedía de una zona para la que "no existía autorización de explotación" y recomendaba abrir expediente a la empresa.

Ahondando más en el tema, con fecha 16 de octubre de 2024, un antiguo minero de Cerredo había registrado una denuncia ante las autoridades competentes, advirtiendo –con fotos, vídeos y datos extraordinariamente precisos– que en la mina El Mangueiro se estaba extrayendo carbón sin permiso. Una denuncia que, incluso nombraba al ingeniero técnico que ejercía de facultativo y apuntaba, además, a que se estaba explotando sin ninguna medida de seguridad. El resultado de estas y otras denuncias que sacaban a la luz todo tipo de trapicheos, estafas, mezclas de carbón con conexiones administrativas claramente penales, amén de irregularidades de altísima responsabilidad social puesto que parece ser no todos los trabajadores estaban afiliados a la seguridad social, fueron desoídos por las autoridades incompetentes del gobierno de Asturias. ¿Desde el Principado de Asturias no se era consciente de los peligros ya que no se hizo una sola inspección, especialmente porque donde se produjo la explosión, concretamente la capa Z, era una zona cerrada, sin circuito de ventilación y aireación? ¿De verdad que el hijo y nieto de mineros lavianenses no sabía nada del asunto? Si lo sabía no puede permanecer ni un solo minuto más en la poltrona, y si no lo sabía también debe dimitir ¡Por tonto! n