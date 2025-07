La fe mueve patrañas

Hay que tener cuidado con los asuntos en los que la palabra fe aparece con demasiada frecuencia. Cuanto menos se la invoque más posibilidad hay de que no sea dañina, excluyente, invasora. La fe está construida con materiales que pueden soportar auténticos terremotos porque sirve tanto para construir grandes obras de arte como para mandar a la hoguera a quienes osan pensar diferente. En el nombre de la fe se han declarado guerras, se han cometido atrocidades y, también, han inspirado aventuras imposibles y logros impensables. Su fortaleza es tan poderosa como su capacidad para adaptarse a todo tipo de conductas y pretensiones, desde la frivolidad hasta los mayores desafíos en clave solemne. La fe alimenta tanto los sueños de quienes sufren o disfrutan con los colores de su equipo como las esperanzas de quienes esperan que después de esta vida haya algo que nos garantice bolas extra, ya sea por la vía de la reencarnación o del paraíso prometido. Hay quien tiene fe en que ese amor que está viviendo sea para siempre, que no llegará la rutina o la ruina sentimental. O en que su voto será para dar el poder a un partido que no traicione a quienes lo apoyaron. La fe puede ayudar a sostener los ánimos cuando vienen mal dadas y la enfermedad o los cataclismos emocionales se hacen fuertes en nuestra red de debilidades. Con una buena gestión de la fe se pueden levantar civilizaciones (aplastando otras en el peor de los casos) pero si no se maneja con extremado cuidado y respeto existe el peligro de invocar a los escombros.

La fe ha alimentado patrañas que iban contra la ciencia y la sensatez, tóxicas para la cordura. Cuántas mentes de inteligencia visionaria fueron ejecutadas en el nombre de una fe implacable y feroz. Cuántas víctimas han sufrido las dentelladas de líderes malignos que hacían llamamientos a la fe para engañar y manipular a las masas para hacer realidad sus ambiciones. La fe que no acepta al disidente que cometa la osadía de contar por su cuenta mueve montañas de dinero, intereses y poderes tácticos apelando a la gran mentira de las creencias feroces.