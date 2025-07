Xuan Bello, un llugar nel mundu

Corríen los años ochenta. Una pléyade de rapazos apuraben la primer mocedá ente llectures, escritos y conspiraciones inocentes mentanto, lo supieren o non, llevantaben la lliteratura asturiana pa mangala a un altor probablemente non superáu hasta anguaño: Pablo Antón Marín Estrada, Lourdes Álvarez, Antón García, Berta Piñán, Milio Rodríguez Cueto y dellos más. Siempre ente ellos, el de más vocación, el más escritor, el qu’arrecostinaba mayor bagaxe yera Xuan Bello, l’únicu que nun tenía traces, y asina foi, de salise enxamás del carreru que lu llevaba al oficiu d’escritor.

Pero lo de Xuan tenía trucu. Él aportaba yá entrenáu, venía apoderáu d’una precocidá d’orixe desconocíu y d’unes llectures que superaben por muncho a les de los sos coetáneos. Y entós, como’l que saca del bolsu ensin da-y importancia una ayalga, Xuan Bello enseñábanos dacuando’l so tesoru: Paniceiros. Hai que lo confesar, daquella reclamábemos la presentación de pruebes de la esistencia del llugar y la única que nos valiera yera un viaxe a conocer in situ l’aldea de Tinéu orixe de la familia. A mi nunca me llevó, a otros nun sé, y fixo bien.

Xuan Bello construyó con Paniceiros un locus lliterariu al altor de la meyor lliteratura contemporánea en cualquier idioma; un regatu que nun escosaba d’imaxinación, relaciones y personaxes; un abellugu al que volver cuando la vida se ponía gafa. Un tópicu: si Xuan Bello llega a ser un escritor nun idioma con imperium, y non n’asturianu, ye fácil albidrar en qué panteón lu díbemos poner agora que nos dexa d’un xeitu cruel ya inesperáu.

L’autor de "Hestoria universal de Paniceiros" tenía’l don de la poesía y del contador d’histories. Nun saber nunca si lo que salía del maxín de Xuan tenía’l raigañu en Paniceiros o namás na so cabeza yera lo meyor de Xuan Bello. Habrá que lu lleer más tovía, y habrá que dir a visitar el so llugar nel mundu.