Son las nutrias, ¡estúpido!

El título es una versión adaptada al objeto del artículo de la frase de James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton en la exitosa campaña que en 1992 le impulsó desde su modesto sillón de gobernador de Arkansas hasta el Despacho Oval de la Casa Blanca.

En estos tiempos de constantes ofertas telefónicas del más variado pelaje, desde telefonía móvil, luz, gas, servicios financieros, etc, habitualmente a las horas más intempestivas, particularmente no suelo atender llamadas de números no conocidos especialmente en esas franjas horarias. Sin embargo, y contra esa ya consolidada costumbre, el pasado sábado, he de confesar que en un entorno que no invitaba en absoluto a ello, atendí, aun ignoro el motivo, sentado a orillas del río Dee en Escocia, una de esas llamadas. Para mi sorpresa, una amable chica me indicó que se trataba de realizar una encuesta que el Principado de Asturias estaba llevando a cabo con los pescadores. Le traslade mi disposición a colaborar entre sorprendido y expectante, y tras dos primeras preguntas sobre mi lugar de residencia, y alguna otra para verificar que había pescado en Asturias esta temporada que está a punto de terminar, me espetó: "¿Ha visto usted alguna nutria?". Superado mi estupor, le contesté negativamente y, en un tono que rozaba la hilaridad, finalizamos la encuesta con alguna otra pregunta a la que di cumplida respuesta.

Estamos ante la peor temporada de la historia desde que se mantienen registros de capturas, y no deja de ser sorprendente que una de las cuestiones que mas parece inquietar a la administración asturiana es el estado de las poblaciones de nutrias en los ríos cantábricos. No dudo de las buenas intenciones de la administración, si bien, y parafraseando Yvon Chouinard, fundador de Patagonia y persona extraordinariamente comprometida con la conservación, como ya escribí en estas mismas páginas hace algunos años, "el camino hacia la extinción está pavimentado sobre buenas intenciones".

Dentro de las obligaciones que tiene el Principado como custodio de la conservación de las especies, está la adopción de medidas de gestión que garanticen la explotación racional de un recurso como es el salmón atlántico, legado de incalculable valor, y que por distintas razones, todas ellas ajenas a ese objetivo de conservación y a esa obligación de custodia, lleva esquivando temporada tras temporada amparándose en el establecimiento de prioridades que atienden más a las demandas del colectivo de pescadores y a intereses electorales que al verdadero interés de la especie.

Confío que este sorprendente interés por las nutrias no sea una nueva coartada para identificar causas del declive que justifiquen la perpetuación de medidas de gestión obsoletas y absolutamente opuestas al interés de nuestros cada vez más escasos salmones.

Es hora de dar un decidido paso al frente y establecer la obligatoriedad de la pesca sin muerte. Si queremos seguir pescando, no caben más ejercicios de funambulismo como los que se han venido llevando a cabo hasta ahora. La conservación de la especie está por encima de cualquier otro interés particular, pues sobran evidencias de lo equivocado de las medidas de gestión que año tras año se han ido poniendo en práctica con los resultados que, desgraciadamente, tenemos ante nuestros atribulados ojos. De algunos, quizá los menos.

No cabe amparar más desatinos bajo el argumento de que el declive no es exclusivo de nuestro país, pues nuestras poblaciones, de un incalculable valor genético, son las más frágiles desde el punto de vista ecológico, al ser las más meridionales del área de distribución mundial. Las capturas del río Dee de esta pasada semana, en una temporada con unas condiciones meteorológicas completamente adversas y en la que han padecido una sequía anormal en esas latitudes, igualan prácticamente las obtenidas en todos los ríos del Principado en la temporada que ahora termina. Ese simple argumento, fácil de entender incluso para un profano, entre otros muchos otros, desmonta las teorías que ponen en relación la situación de España con la que pueden estar sufriendo otros países en este escenario de declive generalizado.

Dejemos de buscar argumentos fútiles para no actuar como la situación está pidiendo a gritos. Evitemos debates estériles sobre nutrias y otros depredadores.

Resulta de todo punto injustificable continuar con esta visión intencionadamente miope de la situación, que ya no se sostiene, y que elevará a la categoría de cooperador necesario a la administración asturiana, en la desaparición de este tesoro que aun hoy visita cada primavera, siguiendo la llamada del amor, como decía mi añorado Javier Loring, los maravillosos ríos asturianos.

Aunque bien pensado, como siempre sostuvo el último gran defensor de los salmones, Orri Vigfusson, fundador de NASF (North Atlantic Salmon Fund), "no esperéis que la administración salve a los salmones en España, pues no lo ha hecho en ningún país del mundo".

Pues eso, que habrá que seguir preocupándose por las nutrias.