El escribidor del paisaje universal

Xuan Bello, Xuanín, era uno de esos seres humanos que se hacía sitio en la memoria y en el corazón de quienes le conocimos, le admiramos y le quisimos. ¡Qué difícil se hace hablar de él en pasado! Y qué duro resulta escribir de alguien que dejó tanto escrito y tan bien. Su creación literaria es deslumbrante, poesía y prosa. Hilaba palabras e historias con una combinación perfecta de sencillez y sabiduría. La caída de una hoja en otoño, de un árbol de su Paniceiros natal, le podía llevar a los sabios griegos, a la poesía de su venerado Eugenio d’Andrade o a una fuente de Coimbra, y, al final, ese poema o ese relato, siempre poético, resultaba ser una reflexión sobre la vida, la muerte, el amor o la amistad.

Cuando ya han transcurrido unas horas de su fallecimiento pienso en él y releo alguno de sus poemas. Escribe en "La hora ideal": "A esa hora en que s’encienden les faroles / y la lluminosa tarde del branu inda dexa / calor na piedra de les varandes, / cuando la xente asoma / a chisbar la calle / quiero yo morrer".

Veo a Xuan allá por 1984 u 1985, con apenas veinte años, acompañado de Berta Piñán y Antón García, hablando con la también joven periodista que era yo de la revista literaria en asturiano "Adrei". Lo veo también en la Junta General del Principado, creo que en 2017, tratando de convencer a los diputados de la necesidad de salvar el asturiano, como rasgo de identidad, como patrimonio cultural de primer orden y como derecho humano. Sin un solo papel trazó un discurso hondo y limpio, como era él. "Creo que el principal problema de Asturies es la endofobia, el odio hacia lo propio que determinadas elites promueven", decía.

Lo veo, asimismo, jugando con la memoria y la palabra escaecer, cuando recibió el primer Premio Nacional de Literatura en asturiano de la Academia de la Llingua.

Y lo veo siempre en conversación y encuentros con la familia o los amigos, en torno a una mesa, con el vino de la vida. "Somos tiempo que pasa", escribió.

Asturiano, asturianista y español como parte de su condición de hispano, gallego por familia, portugués e italiano por querencia, amante del latín y del inglés de Shakespeare, Xuan fue siempre un viajero agradecido que amaba conocer nuevas gentes y sus literaturas. Siempre defendió la normalidad de la convivencia entre lenguas, la necesidad de que fueran un espacio de socialización y no de confrontación. Escribidor del paisaje universal, solía decir que la vida es una colección de identidades.

Martín López-Vega, amigo y poeta, dice en un bello prólogo que escribió para "Incierta historia de la verdad", publicado en 2019, que Xuan Bello vivía dentro de su libro, y algo de eso hay en la vida y en la obra, no muy extensa pero sí muy variada, de este autor fundamental y determinante en la historia de las letras asturianas y españolas de entre siglos.

En uno de los relatos de este volumen, Xuan Bello escribe del efecto que le ha causado la película "La gran belleza", de Paolo Sorrentino. Dice que le ha conmovido por varias razones, entre ellas la sabia administración de la luz, interpretando por luz ciencia y entendimiento. Y toda una serie de preguntas y consideraciones le llevan a esta reflexión final cuya lectura emociona:

"También yo, ante el árbol de la vida, extiendo mis brazos al cielo y espero lo que el cielo da: a veces truenos, a veces lluvia, a veces el temido granizo sobre las lunas débiles del alma de cristal y un azul inmenso por sorpresa en este exilio interior –apenas sonoro– que escogí. Extiendo mis brazos como puedo al cielo; no me olvido de lo importante que son las raíces. Tengo una mujer que sabe de mí, escribí al menos un poema, pintaría si pudiese un cuadro donde cobijarme y hay una esquina del paisaje que es mía. Un reguero, un árbol, una casa, un símbolo del yo: para ustedes y para mí, no es otra cosa el mundo".