Una fana de palabres nel to nome, Xuan

Ayeri quedé ensin palabres. Sentíme ablucáu, güérfanu. La noticia de la muerte de Xuan (Bello) arramplare con tolos nomes y tolos verbos. Lliteralmente, nun sabía qué dicir, porque’l dolor, cuando apuñala de sópitu, nun dexa falar, roba hasta l’aliendu.

Paezme que los que tuviemos la suerte de conocer a Xuan tuviemos la mesma sensación. De sópitu, faltaron les palabres y el mundu, el mundu enteru, quedare vacíu, güecu. Pienses que quiciabes nun ye tan raro que les palabres, palabres amigues de la so vida, marcharen con él, como si lu acompañaren na despidida. Porque ayeri abrióse un vacíu en Paniceiros, en Tinéu, n’Asturies, y per él argayó una fana de llágrimes y sentimientos.

Depués, adulces, volvieron les palabres, entá encoyíes. Foron volviendo y dexáronme deteneme na fugacidá de la vida, na inxusticia de la muerte, reparar en que la mio pena, por grande que seya, ye incomparable a la de Sonia, Lena y Estrella, a la de tola so familia, a la de Vanessa y les sos munches amistaes del alma. A toes elles, espréso-yos el mio pésame en nome del Gobiernu del Principáu.

Ta siendo un xunetu triste y aciar. Esti mes de díes de lluz y tardes interminables nun tenía que llevanos tantes vides queríes porque güei ta de llutu fríu, xeláu, la nuestra cultura y les nuestres llingües. Frente a lo prieto de la so ausencia, Xuan foi ún de los escritores más brillantes y lluminosos de los últimos tiempos. Yo nun sé bien ónde empezaba la narración, siguía’l poema y continuaba l’ensayu nos sos llibros o nos sos artículos. A mi too me paecía un inxeniu maraviyosu que siempre algamaba l’alma.

Pa les persones que defendemos les nuestres llingües y la nuestra cultura, la muerte de Xuan Bello ye irreparable. Va venir la vida, van volver l’ánimu y l’aliendu, pero van faltanos los sos versos, la so mirada, el so oficiu escomanáu d’escritor. Y yo voi tar siempre en deuda, porque con él conocí otru país, esi país nuestru, arguyosu del so idioma, onde’l mundu se llama Zarréu, Grandiel.la, Picu la Mouta… Paniceiros.