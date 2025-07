¿Un genocidio similar al del Holocausto?

Se habla, escribe y lamenta mucho sobre lo que está acaeciendo en Gaza desde todos los puntos de vista. Pero en esa sutil, y no tan sutil, controversia los argumentos se han ido deslizando desde razonamientos escorados hacia uno u otro lado, hasta los sentimientos y emociones más descarnados.

El último capítulo ha sido la filtración mas o menos bienintencionada de imágenes de niños gazatíes desnutridos por el hambre frente a otras imágenes de niños también desnutridos, pero procedentes éstas de los campos de concentración y exterminio nazi.

La comparación es a todas luces maniquea y un insulto a la realidad histórica del problema. Las imágenes podrán parecer similares, y entonces por analogía de atribución, hacer comparables unos hechos con otros. Pero esto en absoluto es así, es una falacia de falsa analogía. La similitud sólo se queda en la forma, siendo en ambos casos rechazables, por supuesto, pero no en el fondo: el genocidio que pretenden desvelar ambas.

Porque el genocidio nazi sobre el pueblo judío fue un exterminio completo, pues "pretendía eliminar a la totalidad de los judíos de una forma consciente, sistemática y deliberada", como así prueban los documentos históricos que calculaban hasta el ahorro económico que supondría utilizar el gas frente a las balas en la "solución final".

El "genocidio" del supuesto "sionismo" actual no deja de ser un efecto colateral, perverso, pero inintencionado de un Estado que ha vivido acorralado desde su corta existencia por todo tipo de grupúsculos más o menos terroristas con el objetivo último de expulsarlos del territorio: "desde el Jordán hasta el mar", decían y dicen. Cuando no de Estados completos animadversos que lo rodean, véase si no la guerra de Los Seis Días.

Las causas de la situación actual, suficientemente conocidas pero parece que intencionalmente omitidas, son el brutal atentado de un grupo terrorista que tenía y tiene secuestrados a los gazatíes (de los que se alimenta por la desinformación inherente a todo grupo fundamentalista) a gente de un festival celebrado a escasos kilómetros de la frontera de Gaza, y de los pueblos aledaños, con una crueldad inusitada, como así quedó registrado en las imágenes que se grabaron y que los israelíes enseñan a los "activistas" de la "flotilla de la libertad" antes de devolverlos a su países de origen.

Por lo tanto el objetivo del actual conflicto gazatí no es el "exterminio sistemático y deliberado del pueblo palestino" como así creen algunas personas de la supuesta "progresía" mundial, si no una operación que intentando ser quirúrgica, al menos en sus inicios, ha desbordado las intenciones iniciales por la enrevesada imbricación entre gazatíes y terroristas de Hamás (estos mismos días se está viendo cómo se intentan controlar los envíos de ayuda humanitaria). Pero en absoluto es, ni puede llamarse, un "genocidio completo y deliberado del pueblo palestino" a manos de la malvada Sión.

La solución de "los dos estados" dista mucho de ser una solución viable en este contexto, al menos hasta que no se consiga erradicar completamente a los grupos terroristas que cercan a Israel, con el apoyo inestimable de Teherán. Pero no todo son sombras en este panorama gris. La cercanía a Israel de varios países árabes que incluso participaron en la guerra de los Seis Días contra él, como Egipto, Jordania o la propia Arabia (acercamiento que, en parte, quiso dinamitar la brutal agresión de Hamas del 7 de octubre) puede apuntar a un horizonte de convivencia entre el Estado de Israel y sus vecinos musulmanes.