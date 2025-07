Querido Xuan:

Tenía pensado, para mis adentros, que cuando yo dejara este mundo, que dada mi edad no faltará mucho, me dedicarías unas palabras en la prensa escrita, con la calidez y la poesía intrínsecas en tu forma de escribir, pero te has adelantado, y quiero ser yo quien escriba algo en tu honor si el periódico lo quiere.

Te conocí personalmente hace unos doce años en mi casa de La Xugal, gracias a Juan Marino Díaz Ruiz, que conducía contigo la productora "Un mar de dudes", con motivo de la grabación de un programa para la TPA en el que a unos poemas tuyos nuestro común amigo Isaac Turienzo les puso música y mientras tú los recitabas Isaac te acompañaba al piano con su sentida y vibrante interpretación. La foto que se acompaña es de aquel día, en la que apareces en compañía de mi mujer Marta de Nicolás, Isaac Turienzo, Juanjo Menéndez, Susa Muns, Marian Montero, Mari Luz Díaz y el que suscribe.

No obstante sabía de ti por tu prolífica actividad literaria y especialmente por "La historia universal de Paniceiros", que leí con fruición bastantes años antes.

Pero nuestra relación, por ventura, no acabó ahí, sino que como consecuencia de las relaciones profesionales con el despacho que yo regentaba, conociste a mi hijo Antonio, que se encargó de la defensa de los intereses de la productora arriba mencionada.

El caso es que, al poco tiempo, mi citado hijo decidió abandonar este mundo de forma voluntaria, con cuyo motivo escribiste unas palabras en facebook llenas de amor y de ternura en memoria de Antonio. Esas palabras tuvieron tal trascendencia que el gran Guillermo Martínez, a la sazón maestro de capilla de la Catedral de Oviedo y ya compositor afamado, decidió componer una obra musical que tituló "Fantasía claro ángel, in memoriam Antonio Mijares". Dicha obra fue grabada en vídeo en nuestra casa de La Xugal en enero del 2016, interpretada por la soprano (de aquélla) Lola Casariego, acompañada al piano por Luis Vázquez del Fresno.

Como comprenderás, eso es algo que no se olvida y que me obliga a rendirte este pequeño homenaje a la hora de tu temprana ausencia.

Después de aquello tuvimos muchas ocasiones de compartir momentos maravillosos, principalmente en nuestra casa de Las Regueras y en otros lugares, en compañía de tu esposa Sonia Fidalgo y de tu hija Lena. Inolvidable fue un arroz que nos preparaste en tu casa de Caces, con motivo de la presentación del programa para la TPA "Manos a la Ópera" y la entrevista que tuviste el detalle de hacerme para el programa "Clave de fondo", en el año 2016.

Querido Xuan, te fuiste demasiado temprano. Te echaremos de menos. Mis condolencias a Sonia, a tu hija Lena y a tu madre.