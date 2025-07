El poder de hacer mágico lo ordinario

No fue una equivocación. El misil que lanzó el "US Vicennes" fue preciso. Acertó de lleno en la aeronave iraní de pasajeros. Fue la muerte equivocada de 290 personas. Como la de Xuan. No tuvo que hacer ese viaje alucinante al sur de Marruecos y bailar música rave para que le explotara una mina oculta bajo la arena. La llevaba dentro, esperando la oportunidad para pulverizarle. Era él, como cada célula de su cuerpo, como Sonia, como Lena. Su yo se extendía y moraba en ellas, en su madre, en su hermana. Es ahí donde vive ahora, en todos sus amigos, tantos, en sus versos, en su prosa lírica que hacía mágico lo ordinario, que nos mostraba todo lo extraordinario de cada momento, de cada situación. Pero, ¿quién le enseñara a Lena ahora a ver el mundo desde esas palabras que nombran acariciando las cosas: Zarréu, Grandiella, Picu la Mouta, Paniceiros?

Xuan Bello fue un pilar en la Poesía de Valdediós, desde el primer día hasta el último hace unos días en el jardín de Las Caldas, con su mirada penetrante y a la vez amable, con su comentarios preciso y oportunos, con su reivindicación de la poesía en asturiano, esa lengua que parece hecha para la intimidad, para decir lo que de otra forma no se puede.