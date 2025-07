Xuan Bello, el tipo fácil

Conocí a Xuan Bello en una reunión de amigos, en casa de su hermana Elena (para él, Maya), y me pareció una persona difícil. Aquella noche éramos un grupo grande de gente. Muchos teníamos ya muy buenas razones para admirarle y para desear un poco de intimidad con él, pero mientras los demás nos regalábamos entre risas y discusiones (con un disco de Los Locos como banda sonora de fondo, que también nos obligaba a cantar algunas estrofas en comunión y armonía), él se empeñaba en mantenerse al margen en la única butaca individual que recuerdo en aquella sala, acariciando de una manera un tanto obscena un libro que no leía. Sacando quién sabe qué conclusiones de aquél ejercicio. Pretende ser demasiado intelecual, eso fue lo que pensé. No me preocupé por enterarme de qué libro era, aunque hoy quisiera saberlo.

Esa fue la primera impresión, pero yo no soy experto en eso, no es uno de mis talentos acertar en mis juicios primeros. Felizmente tuve ocasión de conocer otras caras suyas mucho menos introvertidas y más generosas. Por ejemplo, descubrí que sabía sonreír un día que me lo encontré en Cimadevilla y echamos un rato muy bueno charlando, justo cuando él empezaba a salir con la encantadora Sonia Fidalgo, que habría de convertirse en compañera inseparable. En otra ocasión me sorprendió que su frialdad se podía quebrar y que sabía entusiasmarse. Fue cuando coincidimos en Ramón, él rumbo a Madrid, yo con destino a mi primera visita a su adorada Lisboa, donde vivió cierto tiempo. En sólo unos minutos nos dibujó la más apasionada guía de viajes por una ciudad que, gracias a él en gran medida, se convirtió en mi capital del mundo favorita: sus librerías, sus tiendas centenarias, las pequeñas casas de comidas con especialidad en bacalao y sardinas, el Club do Fado, el Gubelkian, el Pavelhao Chinesse…

Tuve el privilegio de conocer su casa, pérdida entre caminos muy cerca de Caces, en uno de los primeros cumpleaños de su hija Lena. Ese día descubrí un hombre que vivía como quería y que había aprendido a ser feliz. Me marché de allí pensando que su salón era el reflejo de su corazón dentro de su pecho. Amplio, de techos altísimos, pero cálido, forrado de maderas nobles, lleno de libros, con una chimenea que, una vez encendida, podría observar en silencio durante horas. Un hogar apacible, elegante, cargado de personalidad, con una escalera que llevaba hacia las zonas más privadas, a donde ya no era necesario ir salvo invitación expresa. Abierto a un jardín que de alguna manera ya no le pertenecía, aunque fuese el suyo, porque formaba parte de una naturaleza que ya existía antes y seguirá existiendo mucho después de que todos nos hayamos ido. Un jardín donde pasaban cosas que Xuan tenía que preguntar a los ancianos del lugar para comprenderlas. Sobre todas estas cosas, descubrí que yo aspiraba a ser como Xuan Bello, porque él sabía fijarse en cosas muy pequeñas, sabía preguntar y dotarlas de toda su importancia cósmica. Xuan escribía desde Asturias y para el mundo. Tan delicado, tan exigente, tan generoso, tan preciso. Me pareció un tipo difícil, pero resultó que dedicaba todo su talento a hacer del planeta un espacio fácil y accesible. Asturias te despide en pie, Xuan Bello. Paisano recio, héroe universal, acuartelado de la memoria y coleccionista de nuestra identidad.