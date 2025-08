Balada triste del corazón de un poeta

De cómo el poeta, a orillas del Esva -mientras leía "Los claros del Bosque" de María Zambrano ("…El corazón es el único músculo que tiene sonido; que canta para acompañar la vida del hombre. El corazón no habla pero envía señales y entona baladas de amor, de paz y dolor…") en un atardecer de seronda, con arreboles en el cielo y el canto del río– hablaba a su corazón –casa encendida del hombre– en un profundo soliloquio.

¡Corazón bendito sal de las entrañas donde habitas pleno de misterios después de tantos años! Largo tiempo sin conocer la luz ni el viento, ni la lluvia, ni el cierzo, ni la luz de las estrellas, ni la niebla, ni los copos de nieve de La Mouta o la Campa’l Picu. Ven, asómate a esta parte de la vida y no le tengas miedo. Ven conmigo, afuera luce el sol y cantan los malvises y los raitanes mientras hacen sus niales. A lo lejos aun se oye la voz de los pastores que contaban cuentos y leyendas y cómo ladran los perros menos aquel que –en noche cerrada de nieve– comieran los lobos. Corazón mío, pedazo de mi cuerpo fatigado y ahíto de ausencias, sufrimiento y tanto olvido. Compañero del alma, buen amigo que vives en mi pecho día y noche sin conocer el sueño ni un solo día de descanso. Nunca guardas silencio, ni siquiera en domingo imitando al guerrero que no ceja en la lucha. Siempre, siempre latiendo como el correr del agua, hasta el postrer latido, hasta el último aliento. ¿Quién mejor que tú para poner en calma mi alma. ("… De condición alada y dada a partir, se conduce como una paloma y vuelve siempre hasta que un día se va llevándose al ser donde estuvo alojada…" M. Z.) Dime ¿Quién? Antes tú consejo que el don de la palabra y del entendimiento; solo por tu linfa me guío. Alfa y Omega de lo poco que soy, de cuanto hemos vivido y peleado en un mundo injusto y poco agradecido. Siempre a tu lado. Siempre a jamás. Pero en ocasiones –se me sincero amigo– en algunos lances has estado muy lejos y estuve abandonado en la escarcha y en las frías manos del invierno. Te pido una gracia que has de concederme: Sigue latiendo, sigue cantando al son de la gaita y del pandeiru para seguir amando a la gente de casa y a los amigos. A veces, solo a veces, siento que me llevas sangre adentro como queriendo compartir tu soledad conmigo.

–¡Ves, Xuan, –dijo rompiendo su silencio la casa encendida del hombre– cómo caen la hojas muertas sobre la piel del río, los brezos y los helechos! ¡Así caen las almas todos los días en la eternidad. Un día la hoja muerta lo serás tú!

–¡Ay Corazón mío, corazón del alma, no te faltan razones, pero hay que seguir viviendo en "…un país donde la casa cae. Cae el hórreo, el puente, el molino, la iglesia. El hombre también cae…" (…) "Un mundo que perdió sus caminos (…)" "Un mundo que era alto, luminoso, esbelto./ Naciente y fuente y vocación de río…".

Y una tarde de estío, el corazón generoso, bueno y sabio salió del pecho del poeta y desplegando sus alas se nos fue para siempre. Allá arriba, la gente va a antroxiar con tu presencia

"Conozco un país donde el mundo se llama Zarréu, Grandiella Picu la Mouta Paniceiros". Magíster dixit.