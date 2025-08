El xueves pasáu fui al entierru de Xuan Bello na parroquia de San Frichosu en Tinéu. Y acordeme d’una historia grotesca que-y había tocado vivir allí a Xuan l’añu 2003. Él ya yera un escritor perconocíu pol éxitu de la versión española de la "Historia Universal de Paniceiros". La editorial Random Mondadori acababa de saca-y "Los Cuarteles de la Memoria" y fletó un autobús pa que periodistes y críticos lliterarios conocieran l’universu de Paniceiros. Cuando llegaron, diéronse cuenta que Paniceiros yera una figura lliteraria de Xuan porque´l pueblu real llamábase Paniceros.

Pasaron 22 años y fai 8 años que la toponimia oficial de Tinéu devolvió a los pueblos el nome real, el de tola vida, el que usaben los sos paisanos. Y cuando llegué a San Frichosu recibiome’l cartel de San Fructuoso. Al acabar el funeral dióme por dir hasta Paniceiros y ver si polo menos allí había llegado la "i" del diptongu que tantu complexu d’inferioridá yos da a dalgunos asturianos. Y lo que atopé foí el cartel que veis na foto que acompaña esti artículu. Xinestosa ye tovía Genestosa y Paniceiros sigue siendo Paniceros.

Esta ye la esquizofrenia de la cultura asturiana en negro sobre blanco. Llevamos tres díes nos que toles instituciones, presidente y ex presidentes, los medios de comunicación ensin esceición, emponderen la figura de Xuan Bello y la so obra. Pero a la hora la verdá, el so pueblu, Paniceiros, sigue siendo Paniceros. Y nun ye un tema menor, nun ye un caprichu d’escritores, académicos, o asturianistes. Ye que tamos viviendo una contradicción perfeuta: pela mañana facemos homenaxes a Xuan Bello y pela tarde siguimos negando-y la dignidá a aquello que él representó. Y facémoslo no más cenciello, nel nome de la tierra onde nació y de la que fixo un mitu.

Paniceiros o la esquizofrenia asturiana

Paniceiros nun ye namás el llugar onde nació un escritor, ye’l centru simbólicu d’una lliteratura que trabayó por dignificar la cultura asturiana. Na obra de Xuan Bello, Paniceiros convirtióse nun espaciu universal, nun sitiu que tresciende lo llocal pa convertise en símbolu. Pero nosotros siguimos tratándolu como si fuera un pueblín perdíu del que nun val la pena nin acordase del nome correutu.

Esta esquizofrenia retrata perfectamente’l mal que nos aquexa. Somos un país que s’emociona colos símbolos pero que nun ye quien a sostenelos na realidá cotidiana. Proclamamos l’amor pola nuestra cultura pero nun somos quien a poner un cartelu nel so sitiu. Y nun ye por falta de medios, ye por desidia. Ya ye bastante triste que Xuan Bello morriera sin ver l’oficialidá pa que encima lu enterremos na so tierra col nome cambiáu.

Pido-y al presidente Barbón que ponga un lletreru en condiciones que-y devuelva’l nome a Paniceiros. Que dexemos de vivir nesta contradicción absurda ente la homenaxe pública y la negación práutica. Porque al final, si nun somos quien a escribir bien "Paniceiros" nun cartelu, ¿cómo vamos ser quien a defender el futuru de l’asturianu? La dignidá mídese tamién nes pequeñes coses, nes que paecen menores pero que nun lo son. El nome de Paniceiros nel so cartelu ye una d’eses coses. Nun podemos siguir viviendo nesta esquizofrenia. O defendemos la cultura asturiana na so integridá, o dexamos de facer comedia con ella.