Decididos a vengarse por el oro y la plata que les requisó el imperio español, los antiguos virreinatos de Ultramar empiezan a tomar justa –si bien algo cruel– represalia. La forma más elaborada de ese desquite es, sin duda, el reguetón: un género musical o algo así que, procedente del otro lado del charco, ha conquistado España hasta el punto de retoñar en cantantes autóctonos.

El primer efecto de esta ofensiva ha sido la conversión del Quevedo de toda la vida en cantautor. No es una broma. Pruebe el despistado lector a buscar en Google el apellido Quevedo. La primera respuesta que obtendrá es "cantante y compositor español". Si afina la búsqueda mediante la inteligencia artificial, sabrá que el término alude al cantante de reguetón Pedro Luis Domínguez Quevedo. Ya en segundo lugar, la IA cita un poco de pasada a Francisco de Quevedo, "reconocido escritor español del Siglo de Oro". Pobre don Francisco.

Al Quevedo de los libros de texto lo ha desplazado en el ranking de popularidad el Quevedo de Spotify. Los buscadores e inteligencias artificiales se limitan, lógicamente, a certificar que el cantautor es mucho más conocido entre los españoles –mayormente los jóvenes– que el autor de versos tan sutiles como "polvo serán, más polvo enamorado".

Tampoco hay porqué ponerse estupendos. Los dos Quevedos comparten, ya que no la lírica, un cierto gusto común por los temas soeces y, en el caso del reguetonero, una fijación con el sexo poco compasiva con las señoras.

Si Francisco de Quevedo dedicó un librillo a glosar las "Gracias y desgracias del ojo del culo", su colega de letras deja caer en una canción: "Ya te lo dije: que ese culo te lo voy a maltratar". Otra cosa es la diferencia de estilo, pero tampoco hay que ser tiquismiquis. El reguetón no deja de ser un género vagamente quevedesco en lo que toca a las letras de sus canciones. El puertorriqueño Bad Bunny, que en realidad se llama Benito, lidera las listas de éxitos con letrillas como "le doy por donde hace pipí, le doy por donde hace popó". No es una excepción, sino a menudo la regla en un género que, según sus críticos, no tiene una gran opinión de las mujeres ni de los homosexuales; aunque de todo habrá en la viña del reguetón.

La América hispana solía regalarnos los tangos de Astor Piazzolla, el primoroso ballet de Alicia Alonso y la inacabable magia de Borges, de García Márquez, de Vargas Llosa, de Octavio Paz, de Neruda, de Benedetti o de Carpentier, entre otros gozos que excederían el módico espacio de una crónica. Se conoce que tanto allá como acá ha bajado el nivel hasta la altura del culo, porción anatómica tan citada en sus salmodias por los ases del reguetón. (Una salmodia es un canto monótono, sin gracia ni expresión, como el agudo lector bien sabe).

Fácil es comprender, en fin, que las antiguas colonias quieran tomarse la revancha por los excesos y defectos de sus conquistadores, aunque haya pasado ya medio milenio de aquello. Acudir al reguetón como arma es, sin embargo, una crueldad a todas luces innecesaria.