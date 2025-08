Generosidad y altura de miras a tres bandas (o más)

La operación impulsada por el Principado que combina la recuperación de los espacios del antiguo hospital en El Cristo, la creación de un campus universitario en aquella zona y la habilitación de Llamaquique como ámbito en el que se concentre la actividad de la judicatura de Oviedo es una idea redonda sobre el papel, porque resuelve varios problemas de una tacada. Pero, como suele suceder, la teoría se da de bruces contra la realidad; en especial la de los plazos y los procesos, algo que ocurre con frecuencia cuando por medio andan las administraciones.

Todas las demandas llamadas a cubrir por esta fórmula son necesarias y perentorias: los edificios del viejo HUCA son una fuente de problemas para los vecinos y ofrecen una imagen nada recomendable de abandono y constituyen una de las claves para la revitalización de barrio ovetense; la Universidad necesita afrontar nuevos espacios para terminar con las estrecheces de algunos de los que ahora ocupa, como la Facultad de Ciencias, y también conformar un moderno campus a la altura de la actividad universitaria de Oviedo pensando en sus necesidades futuras, y, por último, quizás lo más relevante, la judicatura asturiana lleva demasiado tiempo aguardando a una solución a sus necesidades de nuevas instalaciones.

Por si fuera poco, la actuación incluye también a varios actores necesarios. La operación urbanística en el antiguo HUCA suma diversos propietarios de los terrenos: el Principado (mayoritario), la Tesorería de la Seguridad Social, varios ministerios y el Ayuntamiento de Oviedo. El Principado es, además, el responsable de conceder espacios a la Justicia en inmuebles de su propiedad o que costee, y es el principal soporte económico de la Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento, por su parte, es el responsable de la tramitación urbanística.

Siendo la operación de El Cristo y sus consecuencias una carambola en la que todos ganan, ¿cómo es posible que se convierta en un motivo de conflicto?

La razón es que sobre el papel todo encaja, pero los tiempos y trámites establecen ritmos más largos de los deseados y termina habiendo quien resulta más damnificado que otros.

La historia de la agrupación de las sedes judiciales de Oviedo es muy larga, lo que permite entender que a la judicatura se le agote la paciencia. Hace ahora 16 años, en junio de 2009, el Consejo de Gobierno del Principado aprobaba construir en la parcela de El Vasco, con una inversión de 176 millones, un gran palacio de justicia. Sin embargo, un año después aquella pretensión que suscitaba en principio el respaldo del Ayuntamiento de Oviedo, quedó frustrada. La propietaria de la parcela, Jovellanos XXI, terminó presentando un proyecto que incluía edificios, oficinas, aparcamiento y zona comercial que terminó convirtiéndose en lo que hoy en día está en servicio en el terreno de la antigua estación.

Ya entonces la necesidad de espacio de la Justicia era un problema urgente, así que es fácil imaginar cuál es la situación actual. El asunto quedó más o menos dormido hasta que en 2020, tras tomar posesión como presidente del TSJA Jesús Chamorro, se reactivó con las instalaciones del viejo HUCA en el punto de mira, como posible opción. Sin embargo, la judicatura prefería un espacio más céntrico y ya afirmaba entonces que construir una nueva ciudad de la justicia en un espacio distinto sería "más costoso y difícil". En aquella primera ronda de reuniones de Chamorro con el Ayuntamiento (Alfredo Canteli) y el entonces rector (Santiago García Granda) quedó perfilado con el beneplácito de la Universidad el esquema general del actual modelo.

Todos esos proyectos tienen un pagador: la administración autonómica, encargada de la demolición del viejo HUCA, de la construcción de nuevas facultades en El Cristo y de la adecuación de las viejas de Llamaquique para acoger a la judicatura. El Principado se comprometió a financiar la operación, que se completará tarde o temprano, aunque han surgido inconvenientes técnicos (fallos de proyecto en el análisis de la situación, desacompasamiento de licencias y la necesidad de tramitar un plan especial). Todo ello demora la operación a un horizonte que podría llegar a ser de una década. ¿Puede esperar la Justicia por eso? No.

El pasado junio, en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, Chamorro lanzaba un órdago: a la vista de la velocidad de tortuga de todo el proyecto, anunciado por el Principado a bombo y platillo hace dos años, o se buscan fórmulas que permitan alguna satisfacción inmediata o habrá que abandonar la idea de reagrupar la judicatura en Llamaquique. La Justicia no puede esperar a que se despeje la incógnita del HUCA, a que el Principado construya nuevas facultades en El Cristo, a que la Universidad traslade las de Llamaquique y, entonces, puedan los jueces ocupar el espacio libre.

Es en este momento en el que surgen dos opciones: la planteada por Siero, con su alcalde siempre presto a llevarse el ascua a su sardina, ofreciendo suelo en el entorno del área comercial de Paredes; y la de que el edificio de Minas, desalojado de estudios y donde la Universidad quiere reunir toda su actividad administrativa, se convierta en puente intermedio.

El Principado no quiere desarmar su propuesta global porque es la que de forma más adecuada resuelve todos los problemas, y porque cualquier otra supondría un gran desembolso. Pero la judicatura reclama una premura que el plan inicial ahora mismo no puede ofrecer.

Es evidente que todas las partes tendrán que volver a sentarse y hablar con calma. El cruce de acusaciones y reproches poco resuelve, aunque sean legítimos. Lo que sí resulta evidente es que de haber alguna urgencia esa es la de la judicatura. La Universidad no puede quejarse de maltrato de la administración autonómica: ni en financiación ni en decisiones favorables a ella. Sin embargo, la Justicia sí tiene una larga lista de promesas incumplidas.

La opción de que el edificio de Minas acoja temporalmente juzgados puede parecer lógica, pero no tiene por qué ser necesariamente la salida más adecuada. La Universidad ya planteó como argumento cuando decidió trasladar los estudios de Minas a Mieres (motivo que está tras las tensas relaciones entre el rector, Ignacio Villaverde, y el Alcalde ovetense, Alfredo Canteli) que necesitaba espacio para aliviar los problemas de las facultades de Llamaquique. Las actas de la reunión del Consejo Social del 6 de septiembre de 2022 ya señalan que el rector indicaba entonces que resultaba "muy importante la disponibilidad de los espacios para liberar Llamaquique puesto que no se cuenta con espacio suficiente en esos centros para acoger a los alumnos".

Es decir, inicialmente la idea no era convertir Minas en un edificio exclusivamente administrativo, aunque sea lícito que la Universidad quiera hacerlo. El rector defiende la autonomía universitaria para tomar sus decisiones organizativas, pero eso no puede desligarse del hecho de que la financiación de esas decisiones sale en gran medida de las arcas del Principado y que la propia ley establece que la Universidad debe rendir cuenta del uso de sus medios y recursos a la sociedad.

Más allá de pensar en las necesidades de cada cual, el Principado debe ejercer de mediador para tratar de encontrar una salida que reorganice el cronograma de la operación de modo que se permita a la judicatura una mínima compensación urgente, aunque suponga aplazar algunos de los planes de otros actores. De no ser así, la Justicia sería la gran perjudicada, porque no resolvería su situación hasta el último momento. El Principado busca fórmulas de alivio proponiendo ubicaciones temporales, pero supone una mala administración elevar el gasto en vez de tratar de encontrar una salida dialogada. Algunos planteamientos, como utilizar parte del Centro Cívico de Oviedo son ideas sobre el papel de no tan sencilla ejecución; al tiempo, el Gobierno busca otros locales en los que, al menos, disponer servicios de la Justicia que puedan tener ubicación propia. Un ejemplo son las oficinas de Sedes, entidad cuya estructura se ha visto muy reducida, y que podrían acoger oficinas específicas, como las relativas a menores.

Lo cierto es que el TSJA empezaría a ver la luz al final del largo túnel si pudiese ocupar en un horizonte próximo un edificio universitario de Llamaquique, sin que ello supusiese más que reorganizar la secuencia de traslados y demorar algunas de las planificaciones de la institución académica.

Encontrar una salida al difícil rompecabezas en que se ha convertido la triple operación requiere sosiego, diálogo y, sobre todo, altura de miras y generosidad; la misma que ha demostrado con paciencia la judicatura y constata en cada presupuesto la administración autonómica con el dinero de todos los asturianos.