Iván Illich en Canadá

Cuando tenía 50 años, el escritor León Tolstoi sufrió lo que solía llamarse una "crisis de fe". A resultas de dicha combustión interior, la forma de escribir del novelista de Yasnaia-Poliana cambió hacia un estilo más reflexivo. El fruto más apreciable de ese cataclismo psíquico fue una novela corta publicada en 1886: "La muerte de Ivan Illich" que se ha convertido en una de las obras más valoradas de Tolstoi.

La muerte de Iván Ilich cuenta las reflexiones en su lecho de muerte de un juez ruso que un día se cae de una escalera al reparar unas cortinas y comienza a sentir un gran dolor en el costado. Algo se quebró y le llevará a la muerte.

El médico no puede precisar el origen del dolor pero deja claro que su estado es terminal. Iván Ilich insiste en que no merece su sufrimiento porque ha vivido rectamente, o sea, bien. Si no hubiera vivido una buena vida, podría haber una razón para su dolor.

La convicción de que se está muriendo y que no le importa a nadie, ni a su familia, le causa gran soledad. El análisis minucioso de su pasado le lleva a dudar sobre si su forma de vida acomodada y superficial ha sido acertada. Pero a medida que se acerca su muerte asume que, salvo su infancia, no ha vivido plenamente y que no tiene solución.

Esta obra de Tolstoi es de lectura obligada en la mayor parte de facultades de medicina dadas las reflexiones que aporta sobre un tema tan trascendente en nuestra vida social y en el ejercicio de las profesiones sanitarias.

En el año 2021 el cineasta Paul Schrader y el novelista Russell Banks se reunieron en Manhattan para comentar "Foregone" el libro que Banks acababa de publicar y que en España se titula "Los abandonos". Banks cuenta los últimos días en la vida de Leonard Fife, un famoso documentalista residente en Montreal que afectado por un cáncer terminal decide que dos discípulos le graben una última entrevista para contar la verdadera historia de su vida, con la condición de que su esposa sea siempre testigo de sus palabras.

"Será mi Iván Illich" dijo Banks, que al poco fue diagnosticado con un cáncer de pronóstico infausto, falleciendo en 2023. Esos mismos años, Paul Schrader se los pasó entre la vida y la muerte, librando una batalla aún no resuelta contra el denominado "Long Covid" que tanto limita la vida de los afectados. Antes de fallecer Banks, Schrader le contó que haría una película adaptando su libro y que también sería su "Iván Illich". Banks murió antes de que se estrenase en Cannes 2024 como "Oh Canada".

La referencia a Canadá se debe a que el reputado documentalista cuya enfermedad terminal es grabada se había hecho un hueco entre la élite intelectual cuando declaró haberse hecho objetor para no tener que ir a la guerra de Vietnam. Un héroe de la resistencia…

"Oh Canada", de Paul Schrader, acaba de llegar a las plataformas televisivas españolas hace un mes. "Oh Canada" es una gran película de uno de los directores más solventes del panorama artístico mundial. Lo es por sus lúcidas reflexiones sobre el cine trascendental de Ozu, Bresson y Dreyer, por los guiones de "Taxi Driver", "Toro Salvaje" para Martin Scorsese pasando por su "American Gigoló" que en 1982 lanzó al estrellato a Richard Gere, que es el protagonista con Uma Thurman de "¡Oh Canada!". Y por una docena más de buenas películas donde los temas que las irrigan se repiten desde distintas perspectivas y contextos: la responsabilidad, la culpa, la vergüenza, la cobardía, las relaciones padres-hijos, la identidad, etc.

"Oh, Canada" es una tierna balada cinematográfica sobre la memoria, la verdad y la coherencia de las ideas con los actos. Paul Schrader presenta la confesión de Leonard Fife como un caleidoscopio donde los sueños, las verdades, los recuerdos y las mentiras se entrelazan. No es cierto que Schrader afirme no es posible representar la verdad en el cine. Ha hecho varias películas para demostrarlo. Otra cosa es que piense que muchos cineastas eluden preguntar por la verdad. Y que no es fácil mostrarla en cámara, claro. Como ciudadano razonable, Schrader tiene más dudas que certezas. Es de los buenos.

"Leo Fife", alter ego de Schrader, utiliza un equipo de cine para grabar su historia. Las cámaras se disponen de manera que la entrevista suceda en un espacio cargado de privacidad. Desde ahí, Schrader lanza una pregunta importante, nunca resuelta, tal vez porque a casi nadie le importan estas cosas: ¿hasta qué punto el cine busca retratar la verdad o es un juego de egos y mentiras? A sus 78 años, Schrader sigue, explorando con valentía, hay que ser muy valiente, los rincones privados del alma humana.

"Oh, Canada" es una película emotiva y conmovedora que muestra con delicadeza a un moribundo tratando de reconciliarse con sus errores del pasado y de lograr el perdón de los agraviados por su conducta hipócrita, siempre de la mano de su esposa. Es inevitable recordar el bagaje personal de Schrader ya que vive en una residencia asistida de Manhattan para estar lo más cerca posible de su esposa, aquejada de alzhéimer.

Paul Schrader no es un tipo gracioso ni "empático". Es un viejecito de tipo pícnico que no deja de trabajar y de hacerse preguntas. Pero este "¡Oh Canada!" es una obra maestra, una mirada que reclama ética, inteligencia y competencia mental para verla sin salir dolido de ella. Es lo que suele pasar a muchos de los críticos que la han arrastrado por el fango hasta sumirla en descalificaciones tan groseras como sesgadas. Tal vez los nuevos reseñistas se sientan incómodos con los puyazos que Schrader lanza a sus inteligencias posmodernas, artificiales y digitalizadas. Es lógico. La mayor parte del frente de juventudes que escribe sobre cine ha convivido tanto tiempo con la mentira normalizada que la distinción con la verdad y lo que conlleva se les antoja irrelevante.

Especialmente hermosa es la secuencia final de la cinta: Leonard escapándose a Canadá, tras haber mentido en el reclutamiento, para eludir la responsabilidad con su patria.

"Solo yo he sabido siempre que sobre una cobardía crecía mi leyenda", sentencia Fife. Y esa frase de Schrader que habrá hecho moverse hasta la cúpula del trueno: "He usado a Canadá como una metáfora de la cobardía, la irresponsabilidad y la muerte. Ningún creador ha reflejado a Canadá desde este prisma". ¿Solo una metáfora? n