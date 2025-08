La mirada de Lúculo: Más que un chef

Prueba y error. Verbaliza Gastón Acurio en sus memorias de cocinero nostálgico que los ritmos de hoy son muy distintos a los de ayer, "cuando todo, hasta el fracaso, se vivía suavemente". El chef que revolucionó la cocina peruana admite que fracasó como surfista, como corredor de autos y también como cantante de rock. Tampoco tiene inconveniente en reconocer que sus primeros cebiches no gozaban del equilibrio adecuado entre la sal, el limón y el ají. Más tarde "los cebichitos", como él escribe, empezaron a salirle planchados hasta el punto de convertirse en el máximo responsable de su proliferación mundial. Se puede decir que los cebiches, de ayer y de estos tiempos, tienen en Acurio al gran divulgador internacional. Los de su abuela Genoveva, al estilo trujillano, parece, tuvieron bastante que ver en la forja de una vocación culinaria cuando la abuela le reprendía por picar de la fuente un trozo de pescado crudo que aún no había soltado la leche de tigre. Como recuerda Gastón Acurio en "Cocinando historias", quedaban todavía unos cuantos años para que la versión moderna del cebiche exprés, vuelta y vuelta, con la canchita, el choclo y el camote, se impusiera en las mesas de todo el planeta Tierra. Él sería, con la convicción de un patriota y la precisión de un cirujano, el que lo elevase al rango de símbolo nacional. Pisco en mano y ají en el alma.

Acurio se ha encargado de transformar algo más que la comida. Desde la bohemia culinaria de París —donde estudió en Le Cordon Bleu— hasta los mercados populares de Surquillo, en los que aprendió a descifrar el lenguaje que hablaban las abuelas y los pescadores, ha creado un discurso gastronómico que mezcla historia y orgullo. Es el discurso que representa La Mar, el restaurante que abrió sus puertas en Madrid durante la primavera y con el que quiere sacarse la espina después de una primera tentativa no del todo satisfactoria en la capital de España.

El chef limeño sabe que para hablar de cocina hay que hacerlo primero de civilización. Acurio no sirve platos, sino episodios antropológicos, recetas transmitidas de la vida. En sus restaurantes, cada bocado es una página en la crónica mestiza del Perú: el tiradito que habla japonés, la papa que recuerda al incanato, el lomo saltado con que rinde tributo a la migración china. Nikkei y chifa. La suya nunca ha sido una fusión oportunista, sino un mestizaje honesto, como el de la propia geografía peruana que va del altiplano a la selva, pasando por la costa salobre del Pacífico. Hasta tal punto identificado con su país puso en marcha una escuela en la que jóvenes sin recursos aprenden a cocinar con la esperanza de salir del círculo vicioso de la pobreza. También ha tenido críticos. Los puristas le reprochan su apertura al gran público, su expansión global, su cesión de franquicias. Olvidan que la tradición, si no se mueve, se oxida. Y Acurio ha movido la tradición no para desfigurarla sino para resucitarla.

Existe, en cierto modo, un acto de afirmación cultural en su cocina y eso no siempre sale gratis ante los detractores de los cocineros con amplio discurso no solo culinario, también frente a los que les ha dado por denostar los cebiches que se repiten, es verdad, aquí y allá en un país como este de grandes escabeches. Sin embargo en sus cebicherias, Acurio ha pretendido hacer de este plato nacional universalizado una declaración de compromiso y en cada ají un manifiesto. Con la certeza de que en el Perú, con sus contradicciones, sus sabores extremos y su historia fragmentada, todo puede reconciliarse en la mesa.

La Lima que conocí, después de haber aterrizado entre brumas y acantilados, había encontrado en sus ingredientes una forma de contar su historia, una especie de arqueología sensorial. El ají se encontraba en todo, como si se tratase una firma. Estaba el maíz, con sus colores imposibles. Y la papa, una verdadera enciclopedia. Una mañana en el mercado de Surquillo, un vendedor de frutas que pelaba un mango me habló de César Vallejo y aquello me llevó a pensar que, aunque el hombre había domesticado la tierra antes que dedicarse a escribir poesía, relacionarlo no suponía un esfuerzo. Como sucedía la propia comida. En la señora que servía arroz chaufa con la destreza de una coreógrafa, en el susurro del caldo de gallina en las calles del Rímac o bajo el puente donde asaban los anticuchos: en esa generosidad de los sabores que no piden permiso, simplemente se cuelan desde las cocinas en un viaje de los cinco sentidos, como el que un día emprendió Gastón Acurio para descifrar su propio país.