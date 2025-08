El sol, eros y tánatos

El sol es fuente de vida, nuestra fuente de vida. También de muerte. Todo empieza con la fotosíntesis, la maravillosa capacidad que tienen las plantas de convertir la energía solar en glucosa usando como sustrato el dióxido de carbono. Libera oxígeno. Así que las plantas nos proporcionan el principal combustible, el azúcar, y el comburente, el oxígeno. En las mitocondrias, esas seres empobrecidas que albergan nuestras células, se unen para producir CO2 de nuevo, agua y energía. Las plantas, con los hidratos de carbono, fabrican grasas y proteínas, pero en pequeña cantidad. Son los animales las principales factorías que aprovechamos nosotros para obtener esos nutrientes.

Antes no había fotosíntesis, no había oxígeno en la tierra. Entonces, las plantas, también algunas bacterias, supieron aprovechar la energía solar. Comenzó la vida como la conocemos. Pero esa energía golpea nuestra piel y es capaz de dañar el ADN, producir mutaciones. Del espectro de radiación del sol, los ultravioleta por tener una corta longitud de onda, pueden penetran en la piel y producir mutaciones.

El cáncer más común es el basocelular, casi el 80% del total. Se forma en zonas expuestas al sol, como cara y cuello, aparece como un bulto perlado, una llaga que no cura o una mancha rojiza. Menos frecuente, 15-20%, el espinocelular. Crece más rápido, puede metastatizar, se presenta en zonas expuestas al sol: una lesión escamosa, una verruga o una úlcera persistente.

El realmente peligroso es el melanoma. También depende del sol, aunque hay hasta un 30% en zonas no expuestas. Sabemos que los rayos ultravioleta pueden producir melanoma porque aparecen casi siempre en los lugares expuestos, porque las cámaras de PUVA se asociaron a un incremento del número de melanomas, porque con esos rayos se han provocado en animales de experimentación y porque las lesiones del ADN llevan la signatura de daño inducido por ultravioletas. La preferencia en hombres es cara, cuello y tronco superior mientras en mujeres aparece más en las piernas.

Los melanocitos son un filtro contra las radiaciones solares. Por eso, en personas de piel negra son más raros los cánceres cutáneos, los melanomas se pueden encuentrar en las plantas de los pies, o debajo de las uñas: ahí hay menos pigmentación.

En España, como en casi todos los países occidentales, la incidencia de melanoma está creciendo, aproximadamente 2,5% al año en hombres y 1,6% en mujeres. Hubo, o se calcula a partir de los registros de cáncer, en 2022, 3.377 casos nuevos en hombres, 4.097 en mujeres. El incremento de la incidencia puede tener dos orígenes que no son excluyentes: que se diagnostiquen más o que se produzcan más.

La primera hipótesis se basa en que la mortalidad no varía y en la mayor preocupación de médicos, enfermeras y pacientes por los problemas de piel. Se habla de un sobrediagnóstico que puede llegar al 20%. La segunda es fácilmente argumentable pues durante muchos años se tomaba el sol sin protección y muchas horas. Ahora parece que esta costumbre se está moderando.

La mortalidad apenas varió en los últimos años. Era 1981 de 7 casos por millón de habitantes, subió a 22 casos por millón a finales de siglo, una cifra que se mantiene con pequeñas variaciones. Por tanto, se confirma que no crece la mortalidad. Pero, ¿no será que los tratamientos son más eficaces y que se diagnostican antes? Sea como sea, la supervivencia se multiplicó por 2 en los últimos 50 años, es ahora superior al 85% a los 10 años.

Si como se ha dicho, la mayoría de los melanomas dependen del exceso de exposición solar, la prevención es bien evidente: limitarla. Hay dos formas, la principal y más efectiva es evitarla siempre que se pueda. La ropa es un protector pero no tan bueno como la sombra. Si se va a exponer, es importante usar cremas con un buen filtro solar. Pero ellas solas no aseguran que se anula el riesgo. Hay pruebas indirectas de que un uso inadecuado puede incrementarlo: embadurnarse y tumbarse horas al sol. No es que las cremas dejen de proteger, es que esa esa exposición alargada acaba dañando las células. Por eso es conveniente no permanecer mucho tiempo, descansar del baño de sol para dar oportunidad a las células a que se recuperen de la agresión; ¿cuánto tiempo tumbarse al sol? No hay normas claras, quizá 20 o 25 minutos seguidos de un buen descanso a la sombra.