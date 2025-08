Las máscaras del baile

Hay quien se comporta de igual forma en su vida privada y en su vida profesional. No cambia el chip, no modifica sus formas al hablar ni sus fórmulas al convivir. Quizá sea una minoría, quién sabe, no hay estadísticas. Pero no es extraño encontrarse con personas que cambian de máscara sin necesidad de ir a los carnavales o pasar por los bailes de disfraces. Y tal vez sea normal que ese compañero que se mueve con cierta arrogancia o desconfianza o agresividad hacia los demás en su lugar de trabajo (sea del sector que sea) se comporte en su vida familiar con una actitud muy distinta, mucho menos distante. Podemos encontrarnos también con profesionales extrovertidos a los que les gusta alzar la voz por cualquier causa, contar chistes soeces, o comentar la vida política con malas formas, pero que al llegar a casa o cuando se mueven por círculos privados se transforman en seres mucho más mesurados, más pacientes, y menos ariscos en su forma de comunicarse. O al revés.

No hay que alarmarse. Las máscaras y los disfraces son parte consustancial de la convivencia humana desde que el mundo es mundo, y no tiene porqué ser algo tóxico o dañino siempre y cuando seamos conscientes de que esa transformación (si no alcanza extremos deformantes) es algo aceptado en general como una manera particular de cambiar el chip, de utilizar lenguajes distintos según se manifieste la ocasión en la que estemos inmersos. De igual forma que hay gente que se convierte en otra persona radicalmente distinta a medida que va aumentando el consumo de alcohol y se rompen las costuras de la compostura, también hay casos de seres que al cruzar la puerta de su casa dejan fuera muchas costumbres o manías o formas decir las cosas que en su hogar resultarían fuera de lugar, extrañas, o incluso desconcertantes para el entorno más íntimo, y de seres que en su lugar de trabajo actúan de una determinada manera que sorprendería mucho a quienes conocen de ellos otra cara, como esas caretas con sonrisa por un lado y llanto por el otro.