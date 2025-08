Xuan y el arco

Conocí a Xuan el último año de carrera. Estaba terminando Bellas Artes en Salamanca y tenía pendiente un trabajo fotográfico para poder licenciarme. Se me había ocurrido crear escenarios con figuras de cómic colocadas por las calles nocturnas de Oviedo y hacerles fotos. En aquellos años, en agosto, apenas había turismo en la ciudad. Para poder llevarlo a cabo necesitaba planchas gigantes de cartón y estaba algo frustrado. Xuan me dijo que me podía conseguir las planchas fácilmente. Como yo era amigo de su pareja de entonces, pensé que estaba fanfarroneando delante de ella y que se le olvidaría en breve. Al poco me llamó, ya que conocía al dueño de Cartonajes Vir, y me informó de que me las cederían gratuitamente. Xuan conocía a todo el mundo.

Cuando regresé de Salamanca me propuso ilustrar sus artículos para el periódico "Les Noticies". Durante ese año me pasé por su casa muchas noches. Durante la velada me resumía el artículo, que ya trataba de su principal tema literario, y así podía hacer mi imagen con mucha antelación. Si a día de hoy trabajo para las cabeceras de periódicos más importantes del mundo, fue por todo lo que aprendí durante esos dos años en este pequeño periódico ovetense.

Luego Xuan empezó a tener éxito y las cosas fueron cambiando. En los siguientes años nos encontrábamos de vez en cuando. En ocasiones me llamaba para aparecer en alguno de sus programas de entrevistas televisivas. La última que realizamos en el Centro Niemeyer, al poco de terminar la pandemia, fue sin duda la mejor. Xuan fue de las pocas personas en Asturias que mostraron interés por mi trabajo.

La última vez que nos vimos fue hace cuatro meses. Yo atravesaba el Fontán y justo en ese momento se paró en medio del arco principal; bonita foto, pensé.

¡Aquí viene el hombre de negro!, dijo en alto. Hablar con Xuan siempre me abrumaba. Monopolizaba la conversación, y te echaba encima una montaña de citas literarias y referencias culturales que te dejaban fuera de combate.

Hablamos también de temas de salud. Si lo que me estaba contando parecía importarle un pito, no sé qué hacía yo preocupándome por mis minucias.

Me gusta esa última imagen suya: la de un amigo en el centro mismo del arco de la vida.