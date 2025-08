No hay camino, hay burocracia

Recibimos con preocupación el anuncio de un nuevo instrumento de planeamiento urbanístico en Asturias: el Plan Especial del entorno del Camino de Santiago. Entiendo que el anuncio no tiene tanta novedad, ya que deriva del Decreto 63/2006 del Principado de Asturias, donde se fija y delimita el conjunto histórico del Camino de Santiago y su entorno de protección. Esta norma que tiene casi 20 años no ha sido desarrollada, esto es, no se ha ido más allá del establecimiento del entorno de protección provisional, tanto de la ruta Interior como de la ruta de la Costa, que está constituido por una banda de 30 metros a cada lado de los distintos tramos rurales y en las áreas urbanas por la parcela inmediatamente colindante a ambos lados del camino.

Antes que nada creo que hay que preguntarse si el camino afectado por esta banda de protección está bien delimitado, si está señalado con precisión y con normativa que permita gestionarlo, conservarlo o protegerlo; pues, en primer lugar, el decreto señala que este entorno de protección provisional tendrá validez en tanto no se haya modificado por una norma urbanística con rango de plan especial, tal y como se dice en la Ley de Patrimonio Cultural. En segundo lugar, la fijación y delimitación del camino como conjunto histórico está señalada en el Anexo I del decreto mencionado. Y solo basta leerlo para entender el grado de imprecisión, el poco rigor que se aprecia en algo que va a tener unas serias limitaciones en una banda de 30 metros a cada lado, limitaciones para la actividad, para la restauración de viviendas, para desarrollar de manera segura (jurídicamente segura) un sinfín de actividades a lo largo de una vía que recorre toda la región.

Algo así que tiene que ver con la protección de los bienes culturales (y el camino es uno de ellos), como con la actividad de la gente, merece un trabajo serio y riguroso. Si hace 20 años (en 2006) ese decreto era una muestra, un ejemplo de imprecisión y de poca seriedad, hoy se convierte en una agresión. La Ley de Patrimonio Cultural pide erróneamente realizar normas urbanísticas rígidas difíciles de gestionar para proteger el patrimonio, con resultados catastróficos para los bienes a proteger. Los hace ingestionables y en vez de analizar seriamente lo que falla y el por qué falla, seguimos actuando, profundizando en el error. Ahora llevaremos a cabo el Plan Especial para fijar el entorno de protección del camino, es decir, cómo se actúa en esa banda de 30 metros a cada lado cuando en muchos casos no sabemos con precisión por dónde pasa el camino. Y lo hacemos con la rigidez, con los inconvenientes administrativos y burocráticos de un instrumento de planeamiento, un Plan Especial, una norma urbanística, que cuando se apruebe habrá trasladado a los ciudadanos un sinfín de problemas, hoy desconocidos para ellos, y derivados de la proximidad de sus propiedades con un tramo de un camino inventado, artificial y arbitrario en la mayoría de los casos.

Hagan las cosas bien. Delimiten el camino con precisión y con el menor impacto posible para los bienes particulares, para que así se pueda defender bien el patrimonio cultural de todos sin dañar especialmente al particular de cada uno.

Y piensen si no será mejor, una vez precisado por dónde va, establecer un buen programa de incentivos a la restauración, a la rehabilitación de los bienes particulares colindantes, que incentiven y motiven la conservación del camino bien delimitado y con acuerdo municipio a municipio, estableciendo criterios comunes, normas comunes y compromisos comunes. Más acuerdos y menos burocracia, y más cuando se está aprobando la ley de reforma de régimen jurídico del Principado para reducir y simplificar trámites, para implantar, especialmente en la zona rural y en las afecciones a los caminos, las declaraciones responsables y otras simplificaciones. Cuando estamos en esas, en la simplificación y en la eliminación de trámites, anuncian más normativa urbanística, más rigidez, más trámites, más burocracia. Aclárense.