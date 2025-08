Legislatura bloqueada

En el último Comité Federal del PSOE, Emilio García Page le propuso a Pedro Sánchez la única alternativa que veía posible: o cuestión de confianza o elecciones adelantadas. Le faltaba una opción: la dimisión y que el partido presentara otro candidato a la investidura, antes de convocar de nuevo al cuerpo electoral.

En cualquier caso, la situación política no ofrece más salidas. El Gobierno no tiene una mayoría parlamentaria clara para aprobar los presupuestos ni las leyes más importantes, ni siquiera para convalidar decretos-leyes. Un presidente democrático no puede decir que va a gobernar sin el Parlamento. Pretender hacerlo porque la oposición tampoco puede presentar una moción de censura es mantener una situación ficticia, haciendo ver al electorado que gobernar es simplemente resistir en el poder al precio que sea, cuando es mucho más que eso. Gobernar es llevar adelante un programa coherente en los ámbitos ejecutivo y legislativo. Un Gobierno que no tiene capacidad para hacerlo, debe dejarlo y permitir que los ciudadanos le renueven la confianza o se planteen la alternancia. Las legislaturas duran formalmente cuatro años, pero materialmente duran lo que pueden durar.

En un régimen representativo como el nuestro, un partido que obtiene más diputados pero no es capaz de formar una mayoría parlamentaria para gobernar, en realidad no ha ganado las elecciones. Pasa a la oposición, y no puede deslegitimar al nuevo Gobierno porque haya pactado con otros partidos para formar una mayoría distinta. Otra cosa es la naturaleza de dichos pactos, que puede ser discutible, pero eso es posterior. Se puede criticar que el PSOE pacte la gobernación del Estado con partidos que quieren separarse del mismo, o que acuerde una amnistía a cambio de una investidura, o que conceda iniciativas que hasta entonces negaba. Pero la legitimidad del PSOE para intentar conformar una mayoría en el Congreso a partir del resultado electoral de 2023, es innegable.

Dicho esto, lo que tampoco puede hacer el PSOE es fiarlo todo a una mayoría cada vez más inestable y negar la posibilidad de la alternancia, que es la base de la democracia. Es lo que tiene levantar muros y colocar a medio espectro político en el otro lado. Los dirigentes socialistas llevan un tiempo alertando de que no pueden desalojar el poder porque la opción sería una mayoría del PP y Vox. Un demócrata se preguntaría: "bien, y si así fuera, ¿cuál es el problema, si es la voluntad mayoritaria del electorado?". Se nos está alertando de los peligros de la influencia de Vox en la gobernación con las llamadas al miedo a la extrema derecha. Son los ciudadanos los que deciden el grado de temor que le pueden generar un partido como Vox. Tras siete años de gobiernos con Podemos, Bildu y Junts per Catalunya, deben de estar curados de espantos.

En su nueva versión contagiada de populismo, el PSOE usa la estrategia de la polarización y el miedo a la extrema derecha dándole un protagonismo especial e inflando sus expectativas electorales con tres objetivos:

a) perjudicar al PP, así como una futura gobernación de éste con Vox;

b) justificar su propio relato: hacer crecer a la extrema derecha para demostrar que hay que actuar contra la extrema derecha;

c) presentarse como el único baluarte de izquierda para ese combate, anulando a Sumar y Podemos.

El resultado de esta polarización es una alternativa poco estimulante: o gobierno de socialistas y separatistas, o de PP y Vox. Habrá que elegir entre esos dos frentes cuando lleguen las elecciones.

En todo caso, la situación actual es de bloqueo político: ni el gobierno gobierna, ni la oposición puede echarle, ni los ciudadanos pueden votar aún. Se gobierna sobre la marcha, con decisiones improvisadas, con más anuncios que realidades, echando la culpa a los demás de los errores propios, con una iniciativa legislativa mermada y cediendo demasiado a los socios separatistas. Y con una enorme sombra de corrupción por delante. Viendo la evolución de los casos judiciales que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente Sánchez, cabe pensar que tenga motivos personales para mantenerse en la Moncloa todo el tiempo que le sea posible. Pero eso respondería a un concepto patrimonial del poder incompatible con una democracia avanzada

La oposición, por su parte, clama por unas elecciones inmediatas que llegarán cuando lleguen, en lugar de ofrecer una alternativa más clara a la ciudadanía, lo que exige un tiempo prudencial. Tras la presentación estelar de Felipe González como futuro gobernante en la moción de censura de 1980, el PSOE tuvo dos años para preparar una opción creíble para el pueblo español. El PP debería tomárselo con más calma.

A todo ello el debate político, cada vez más artificial, está trufado de sectarismo y demagogia, de lo que se resienten el Estado y la sociedad: el Estado, porque la función política debe tener siempre como frontispicio la estabilidad institucional, que favorece la económica. Y la sociedad, porque puede cansarse de la representación tradicional y apostar por nuevas formaciones extremistas. Sería deseable que los partidos pusieran los intereses generales del Estado y de la sociedad por encima de los propios.