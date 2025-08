Un simple lavado de cara

Desde que comenzó el asedio completo (incompleto ya lo era desde hace años) y la destrucción sistemática por parte de Israel de la población y de las infraestructras que hacen posible la vida en Gaza en octubre de 2023, la situación humanitaria ha alcanzado niveles de genocidio. Millones de personas enfrentan la escasez extrema de alimentos, agua potable, medicinas y suministros básicos. Diversos países, entre ellos España, han recurrido a lanzar paquetes de ayuda desde aviones como una forma de aliviar el sufrimiento de la población civil. Aunque esta práctica puede parecer un gesto humanitario urgente y necesario, es importante analizar sus implicaciones con rigor. Lejos de constituir una solución adecuada, el lanzamiento aéreo de comida en Gaza no cumple con los principios básicos de la acción humanitaria y puede acarrear consecuencias negativas tanto inmediatas como a largo plazo.

1. No garantiza la seguridad ni la dignidad de las personas receptoras. Una de las características fundamentales de la ayuda humanitaria es el respeto por la vida, la dignidad y la seguridad de las personas beneficiarias. Lanzar comida desde el aire es, por naturaleza, una operación imprecisa. Los paquetes pueden caer en zonas no controladas, sobre viviendas, instalaciones médicas o áreas densamente pobladas, provocando heridos y muertos. Esto no es una posibilidad teórica: solo en 2024 fallecieron 25 personas como resultado de estos lanzamientos en Gaza. Además, la población civil, desesperada por acceder a alimentos, se ve obligada a correr riesgos en espacios abiertos o a enfrentarse entre sí para recoger los escasos recursos disponibles. Esta forma de reparto desordenado y violento atenta contra la dignidad de las personas y profundiza la humillación que ya sufren como consecuencia del conflicto y del hambre.

2. No permite una distribución equitativa ni controlada de la ayuda. Otro de los principios básicos de la asistencia humanitaria es la equidad. Toda operación humanitaria responsable debe procurar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan y que se distribuyan de forma justa, evitando favoritismos, corrupción o desvíos. Cuando se lanza ayuda desde el aire, no hay manera de garantizar que la comida llegue a los sectores más vulnerables: niños desnutridos, personas mayores, familias desplazadas o comunidades aisladas. Quienes están físicamente más cerca del lugar donde caen los paquetes, o quienes tienen más fuerza o poder, terminan acaparando la ayuda. Además, en un territorio densamente poblado como Gaza, donde muchas zonas están completamente destruidas o inaccesibles, gran parte de los lanzamientos puede resultar ineficaz. La ayuda cae al mar, sobre campos minados o en áreas bajo control de grupos armados, sin beneficiar a la mayoría de la población civil.

3. Crea una falsa apariencia de acción humanitaria efectiva. Desde el punto de vista político y mediático, los lanzamientos aéreos permiten a los gobiernos y a las instituciones internacionales dar la impresión de que están actuando frente a una crisis humanitaria devastadora. Sin embargo, esta apariencia puede ser profundamente engañosa. Lanzar unos cuantos miles de paquetes de comida, cuando se necesitan toneladas diarias de ayuda para sostener mínimamente a la población, tiene un impacto ínfimo en comparación con las verdaderas necesidades. Mientras se mantiene el bloqueo terrestre y no se permite la entrada sostenida de convoyes humanitarios, el lanzamiento aéreo actúa como un paliativo simbólico que no resuelve el problema estructural. Esta forma de "alivio performativo" puede incluso contribuir a la inacción de los actores internacionales al dar una ilusión de respuesta, mientras el sistema humanitario en Gaza sigue colapsado.

4. Desresponsabiliza a quien sostiene el bloqueo. El Derecho Internacional Humanitario establece claramente que las partes en conflicto tienen la obligación de permitir el acceso humanitario seguro, rápido y sin trabas a las poblaciones necesitadas. En el caso de Gaza, el bloqueo impuesto por Israel y la negativa sistemática a autorizar el paso de ayuda por los cruces terrestres han sido denunciados por numerosas organizaciones humanitarias como una forma de castigo colectivo y una violación del derecho internacional. Al centrarse en los lanzamientos aéreos, la comunidad internacional corre el riesgo de normalizar la situación de bloqueo y desviar la presión política necesaria para abrir los pasos fronterizos y restaurar el suministro regular de bienes esenciales. En otras palabras, la ayuda lanzada desde el cielo puede funcionar como una coartada para no enfrentar las causas estructurales de la crisis.

5. Genera dependencia, inseguridad y caos. La ayuda humanitaria debe orientarse a restaurar la autonomía de las personas afectadas por un conflicto o desastre, no a sustituir de forma indefinida los sistemas que les permiten sobrevivir. En Gaza, la destrucción de la economía local, el colapso de los servicios básicos y la imposibilidad de cultivar, pescar o comerciar están llevando a la población a una dependencia total de la ayuda externa. Si esta ayuda se ofrece de forma caótica e impredecible, como ocurre con los lanzamientos aéreos, lo que se genera es una situación de inseguridad alimentaria crónica. Las personas no pueden planificar, almacenar ni cocinar con regularidad. Viven en una expectativa constante de supervivencia improvisada, lo que incrementa el estrés, la violencia comunitaria y la desorganización social. Lejos de empoderar a la población, esta forma de ayuda refuerza su vulnerabilidad.

6. Puede ser instrumentalizada con fines propagandísticos o militares. En conflictos prolongados y altamente politizados como el de Gaza, ningún gesto es neutral. El lanzamiento de ayuda humanitaria desde aviones puede ser utilizado por los gobiernos como una herramienta de relaciones públicas para mejorar su imagen ante la opinión pública, sin comprometerse realmente con una solución duradera. También puede ser instrumentalizado por actores armados locales o regionales, que controlan el acceso a los recursos y los utilizan para reforzar su poder sobre la población. Incluso existe el riesgo de que el tipo de alimentos lanzados, su procedencia o la forma en que se distribuyen se perciba como una forma de dominación o colonialismo simbólico, lo cual agrava el resentimiento y debilita la legitimidad de la ayuda humanitaria genuina.

7. Contraviene los estándares humanitarios internacionales. Organizaciones como la ONU, la Cruz Roja y las principales ONG humanitarias tienen protocolos muy claros sobre cómo debe realizarse la ayuda alimentaria en situaciones de guerra. El Comité Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo, insiste en que la asistencia debe ser coordinada con las comunidades locales, segura para quienes la reciben y sostenible en el tiempo. El lanzamiento aéreo de comida en Gaza, al no cumplir con estos estándares, no puede considerarse una forma adecuada de intervención humanitaria. En muchos casos, se realiza sin coordinación con agencias sobre el terreno, sin evaluación de necesidades y sin mecanismos de monitoreo. Esto va en contra de los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.

La tragedia humanitaria en Gaza exige una respuesta urgente, pero también responsable y eficaz. Lanzar comida desde aviones puede parecer un gesto dramático de ayuda, pero en la práctica es una medida improvisada, simbólica y en muchos casos perjudicial. No respeta la seguridad ni la dignidad de las personas, no garantiza una distribución equitativa ni sostenible, y puede ser utilizada como sustituto de acciones más efectivas, como el levantamiento del bloqueo y el acceso regular de ayuda humanitaria por tierra. En lugar de normalizar prácticas inadecuadas, la comunidad internacional debe forzar una una solución duradera que respete el derecho internacional, proteja a la población civil y devuelva a Gaza la posibilidad de vivir con dignidad y autonomía. Lo que se está haciendo es lanzar comida como se haría a animales encerrados en una jaula (que es como literalmente mantiene Israel a los habitantes de Gaza). Ni siquiera estas acciones de escandalosa propaganda política puntual conseguirán atenuar la vergüenza de un genocidio que incluye (como no ocurría desde Biafra entre 1967 y 1970) el uso del hambre como arma de guerra.