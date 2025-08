Con subtítulos

He leído que los brasileños han empezado a considerar el portugués que hablan los portugueses de la antigua metrópoli como un idioma ininteligible. En algunos casos, prefieren comunicarse con ellos en inglés. Se quejan del acento marcado, de que se expresan sin abrir la boca y, al hacerlo, se tragan las vocales o las acortan. Puede que todo esto tenga que ver, como también leo, con una corriente general de antipatía a los viejos colonizadores y sus duras políticas migratorias. La verdad, no lo sé; pero puedo hacerme cargo. En Brasil dicen que a la hora de ver una película o una serie portuguesa necesitan los subtítulos. A mí me pasa con la mayoría de los actores españoles que, digámoslo claro, no se les entiende. No vocalizan, susurran como si los estuvieran grabando en una biblioteca y no sabemos si están declarándose amor, insultándose o pidiendo un café con leche.

El arte de comerse las sílabas como si fueran croquetas pertenece por méritos propios a la escuela interpretativa nacional. Empezó siendo un sutil intento de naturalismo y acabó derivando en una competición por ver quién articula menos sin perder su papel en la serie de turno. Entre los hispanohablantes solo hallo una comparación con los chilenos, a los que también suelo subtitular. En ciertas películas, además, el sonido ambiente adquiere un mayor protagonismo que el propio guión y cuándo finalmente se activan los subtítulos no es difícil descubrir que el intérprete, en vez de emitir un crujido, cronch, está dando las buenas tardes. Netflix y el resto de las plataformas, menos mal, hace tiempo que se han percatado, de que los subtítulos no son solo útiles para los sordos. No es nada personal con nuestros actores, como los brasileños sencillamente pretendo salir de un limbo fonético: averiguar qué coño están diciendo.