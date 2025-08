El verano merece un libro bien grueso

Los finales de temporada son estresantes. Julio es un mes de prisas y de "tensión de cierre". Una frase muy periodística, sobre todo en los diarios de papel, siempre al límite con el consiguiente subidón de adrenalina tan reconfortante. En las editoriales, en cambio, son meses de medio gas. Jornadas intensivas y algo de pensamiento.

Pensar es fundamental para que las cosas vayan bien. Esta ha sido una temporada vertiginosa, como si todas las estrellas de la literatura española se hubieran puesto de acuerdo para publicar novela. Aventuramos un cierre de 2025 muy positivo, puede que con porcentajes más suaves que 2024, pero favorables para la edición de libros en papel. Y septiembre, claro, llegará cargado de novedades interesantes.

La lista de los libros que se publicarán es tan potente como todos los años. Sobresale la novela de Leonardo Padura, ya en edición no venal en todas las redacciones, "Morir en la arena", y la de Leslie Jamison, "Astillas", escritora con militantes acérrimos. Aunque el morbo editorial está en un libro que se espera para finales de año: la autobiografía de Juan Carlos I, escrita en primera persona y de la que ya se ha filtrado el título, "Reconciliación". No es ensayo, no es literatura, pero el mundo editorial también vive de estas propuestas tan lícitas como otras.

En todo caso, el verano es para leer libros bien gruesos, si es que uno no coge un avión o viaja en tren. La lista también sería amplia pero, ya que estamos en un momento en el que la geopolítica marca nuestras conversaciones, una apuesta segura es el último de Karl Ove Knausgård, "Los lobos del bosque de la eternidad". Casi mil páginas de relaciones familiares entre Noruega y Rusia que explican cómo el yo construye las diferentes personalidades políticas. Es tan hipnótica que sus amigos se lo echarán en cara. Dicho lo cual: ¡feliz verano, lector! n