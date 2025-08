El saludo, estos días, no es "hola", sino "qué calor hace" seguido de un largo suspiro existencial. La meteorología ha pasado a ser una amenaza, y eso que nos encontramos, también para este tipo de cosas, en el Paraíso. Las informaciones sobre el tiempo anuncian, en otros lugares de la Península, fuertes combustiones en las esquinas, espadas flamígeras y camellos cruzando los pasos de cebra. Una segunda ola de calor se cierne sobre nosotros hasta el domingo, y es posible que después prosigan las altas temperaturas. En Badajoz, por ejemplo, freír huevos en el asfalto ha dejado de ser una novedad; con 43 y 44 grados en algunas horas del día se han visto obligados a cambiar los turnos de trabajo para evitar accidentes.

Los hay que caminan por las calles vestidos con lo justo, a menudo lo injusto, todo consiste en sobrevivir. En algunos sitios cerrados el olfato se enfrenta a olores que aún no tienen nombre; en el caso de Asturias, donde el aire acondicionado no es habitual en muchos establecimientos, fuera, en la calle, se está mejor que dentro. Como alternativa se encuentran las terrazas de los bares, pero en las más expuestas el café incluye una insolación con vistas. En San Lorenzo las toallas ya no se colocan: se planchan solas; y las olas no rompen, se evaporan.

Luego, están los consejos de siempre. Los expertos recomiendan hidratarse, no hacer ejercicios al sol y evitar salir de casa en las horas punta, que es cuando precisamente nos echamos a la calle para seguir torturándonos conversando sobre lo mucho que sudamos. Aunque el paraíso natural no es aún una sauna con fabada, tampoco sería nada extraño que en un futuro empezasen a convocarse concursos para premiar al que sea capaz de fotografiar una nube como especie en extinción.