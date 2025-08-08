El aroma de los cacahuetes tostados de Casa Arín

Cadexana es el nombre que Celso Amieva (José María Álvárez Posada, según el Registro Civil), el poeta barrucano (independientemente de dónde haya nacido), daba en sus poemas a Barro. En Cadexana, "el lugar donde las bruxas tejen", decía el poeta, sentaron raíces familias procedentes de la cuenca minera y cuyas generaciones siguen asentadas hoy día. A Barro llegaron a mediados del siglo pasado linajes como la familia Granda y la familia Coto (cinco generaciones). Primero llegó el industrial Fernando Granda Lecue, sus sobrinos Agapito y Fernando Granda Llanes y algunos descendientes de éstos que aún mantienen su estancia en el pueblo, como ocurre igualmente con la familia Coto. Permanencia que se contempla también en Celorio con la familia de Rafael Suárez, Falo, el histórico ilustrador de LA NUEVA ESPAÑA, la del industrial Julio Fernández o la del periodista Sabino Alonso Fueyo (varias generaciones)… Familias que, procedentes de La Felguera, pasaban el verano a la vera del Bau o del Borizu. También llegaron grandes familias de Oviedo (Azpiri, Bueno…), de León (Rodríguez, Simarro) y Madrid (Masip) que dejaron también honda y recordada huella en el pueblo.

Casa Arín era un colmado, una tienda de ultramarinos de La Felguera célebre porque los sábados por la mañana aromatizaba el centro de la población al tostar muchos kilos de cacahuetes. Si las fábricas de galletas aromatizan Aguilar de Campoo, en Cantabria, el tueste de los cacahuetes de Casa Arín, ambientaba la antigua Turiellos (hoy La Felguera, Langreo). Pues bien, durante los meses de julio y agosto, el dentista Fernando Granda Llanes pasaba por Casa Arín los sábados a primera hora y recogía más de una docena de paquetitos de un cuarto de kilo de cacahuetes recién tostados, los empaquetaba en un fardo/manta y luego cogía el tren de Gijón-Laviana hasta El Berrón, cruce de caminos, donde cambiaba al ferrocarril Económicos de Asturias que se dirigía a Llanes.

Eran cuatro horas de viaje en aquellos trenes de madera que paraban en todos los apeaderos, te llenaban de carbonilla y recogían viajeros que se trasladaban a los mercados y ferias a lo largo de unos cien kilómetros entre Oviedo y el ala oriental de Asturias. Era un trayecto que los cacahuetes iban aromatizando en su largo camino. A media tarde el dentista felguerino llegaba a la estación de Celorio (algunas veces se bajaba en el apeadero de Balmori) y, caminando, llegaba a Barro con su sabroso aroma. Era recibido por familiares, amigos y nativos que celebraban la llegada del apreciado manjar. Barrucanos y veraneantes saboreaban aquellos cacahuetes, tostados en Casa Arín, que habían aromatizado el trayecto de Langreo, Siero, Lieres, Nava, Infiesto, Parres, Ribadesella y Llanes cada sábado del verano.