Bandera pirata

Los turistas menos queridos en las playas asturianas son las carabelas portuguesas, unas medusas infladas con aires de emperatriz que en agosto han decidido invadir nuestras costas sin pasaporte ni vergüenza. Dicen que debido al calor de las aguas, pero no me hagan mucho caso porque he leído un montón de cosas sobre ellas y no todas coinciden. El verano, ese pacto incivil entre la carne y el sol, ha sido saboteado nuevamente por un enemigo viscoso, tentacular y azul, cuyo nombre remite a descubrimientos aunque sin descubrirnos ya gran cosa. Son una flota gelatinosa e incómoda que ha puesto en guardia a los vigilantes y a los bañistas.

–¿Pican?

–Pues sí, a veces. Pero pierdan cuidado, no se trata del Kraken.

Ya no es que le piquen a uno, es que lo hagan con esa elegancia imperial casi sin esforzarse en ello. La carabela portuguesa no ataca: sanciona.

Cuando sucede, el debate se extiende. Hay quienes sostienen, como no podía ser de otra manera, que son el fruto del cambio climático, otros opinan que se deben a la presencia de los cruceros. Alguien te dirá que esta última conclusión la ha leído en un grupo de wasap en el que participa un biólogo jubilado de Vigo. Por cierto, en Galicia no han descartado aún la idea de cocinar carabela con cebolla, mucho pimentón y unos cachelos. Pero ya que son portuguesas, igual habría que añadir algo de cilantro.

Puesto que el marketing siempre va un paso por delante del Apocalipsis, a alguno en algún lugar se le ocurrirá también vender espadas o arpones de plástico para defenderse de ellas. La bandera roja, propia del fuerte oleaje y del mar revuelto, quizás sea reiterativa para la presencia de carabelas, propongo adoptar específicamente la pirata de toda la vida.