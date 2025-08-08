Opinión
Juegos del estío: guerras de las que no se habla
¿Se ha vuelto más torpe el cazador o más astuto y rápido el mosquito? Me refiero a ese que permanece agazapado hasta muy avanzada la noche, cuando despega y merodea sobre las partes desnudas de la presa humana, con su zumbido característico, un aviso ante el que el manotazo nunca acierta. Antes, erguido el cazador, si el insecto lograba eludir su acometida con lo que hubiera a mano, volvía a posarse desconcertado en algún plano, donde solía caer. Ahora se guarece en rincones o velos, a la espera de que, rendido otra vez por el sueño, abandone y vuelva a apagar la luz. Como hay más literatura científica sobre la decadencia del humano viejo que sobre el progreso en los ardides del mosquito, la respuesta a la pregunta que da inicio a este billete parece cantada, pero siempre he pensado que la frase "inteligencia de mosquito" para denotar su pequeñez era un completo error.
