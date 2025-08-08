Opinión
Mambo número 10
Las diferentes formas de corrupción
¿Cuántas formas de corrupción existen? Muchas. ¿Y de mediocridad? Solo una. Ambas, no obstante, están altamente correlacionadas. Y en este caso, puedo afirmar que correlación implica causalidad, no casualidad.
¡Un, dos, tres, responda otra vez!, por 1.000.000 de euros: formas de corrupción. La corrupción puede manifestarse de muchas maneras, dependiendo del contexto (político, empresarial, institucional, etc.):
1. Soborno: Pago o dádiva para influir en una decisión o acción. "Te adjudico la obra, y tú me lo agradeces con un maletín repleto de billetes". Caso Gürtel, caso Koldo, etc.
2. Malversación de fondos: Uso indebido de recursos públicos o privados. Caso de los ERE en Andalucía, Fondos Mineros y las rutas del despilfarro.
3. Nepotismo: Favorecimiento a familiares o amigos en la administración pública o privada. Se me caen los ejemplos. No hay partido que no haya colocado a algún hermano, primo, cuñado o el niño que está estudiando Derecho. A veces parece más un árbol genealógico que un centro de gobierno. Las universidades no se libran. Abundan diplomas falsos, incompletos o inventados.
4. Tráfico de influencias: Uso de la posición o contactos para obtener beneficios personales o para terceros. ¡Dame más mascarillas! –¡Toma más mascarillas! El Rey Emérito y el AVE saudí: cada cual busca su propio viaje a La Meca.
5. Fraude: Engaño deliberado para obtener un beneficio indebido. Caso Nóos. Iñaki Urdangarin, yerno de rey y emprendedor nato, convertido en experto en facturación creativa. Eso sí, con título nobiliario incluido: el duque empalmado.
6. Extorsión: Exigencia de dinero o favores bajo amenaza. El Comisario Villarejo y sus "grabaciones decorativas". Un señor con más cintas que la Filmoteca Nacional, al que acudían empresarios y políticos como si fuera un chamán del chantaje.
7. Colusión: Acuerdo secreto entre partes para defraudar o engañar. Empresas que se ponen de acuerdo para inflar precios. ¡Dame más kilovatios! Y de paso, fijamos una cuota que pagan los usuarios para asegurar el suministro. ¡Toma tomate!
8. Clientelismo: Intercambio de favores (votos por beneficios) entre políticos y ciudadanos. Prometer empleo o ayudas a cambio de apoyo político. Chiringuitos por aquí, chiringuitos por allá. Solo hace falta mirar a su alrededor y verán Fundaciones que no sirven para nada.
9. Obstrucción de la justicia: Interferir con procesos judiciales para evitar sanciones o proteger a culpables. El disco duro de Bárcenas. Una trituradora, una instalación de Windows encima y martillazos. Todo un ritual digno del CSI de Génova 13.
10. Conflicto de intereses: Cuando los intereses personales afectan decisiones públicas. Puertas giratorias. Expolíticos que, tras dejar el cargo, "casualmente" acaban en consejos de administración de eléctricas, bancos o constructoras. Seguro que es por su vasto conocimiento… o por su agenda de contactos.
Père Castor, ¿por qué los corruptos suelen ser mediocres? Efectivy wonder, hay una correlación llamativa entre corrupción y mediocridad. No es una ley matemática, pero sí un patrón político bastante fiable.
Porque el mediocre no confía en su mérito. El que sabe que no vale gran cosa tiende a buscar atajos: robar, enchufarse, manipular. El mérito le da miedo porque, en una competencia real, perdería.
Porque el poder atrae a los que no lo merecen. La política es vista como el ascensor social del limitado con ambición. No se entra a servir, sino a servirse.
Porque la corrupción necesita incompetentes alrededor. Un corrupto no quiere gente con talento a su lado. Prefiere obedientes, leales y mediocres que no pregunten demasiado. Así se perpetúa la camarilla de ineptos.
Porque la mediocridad se justifica con la trampa. El mediocre corrupto se auto consuela y la corrupción se vuelve su modo de compensar sus propias carencias.
Porque el sistema premia al servil, no al capaz. Los partidos no ascienden al más brillante, sino al más obediente. El mediocre cumple: no brilla, no molesta y siempre dice "sí, señor". Hasta que dice no.
La corrupción no empieza cuando se roba dinero, sino cuando se acepta que la dignidad es un bien de mercado.
Do the right thing! Ese es el axioma. El problema es cuando hacer lo correcto… es lo equivocado y nos afecta socialmente.
