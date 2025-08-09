Geología de la negación

Almonazid de Zorita fue el primer pueblo español en contemplar un corazón nuclear que ebullía, poderoso y cuidadoso, para que la energía que de él emanaba no desbordase su esencia. En 1964, en plena época del desarrollismo, este rincón fue elegido para levantar la primera central nuclear española, que llevaría el nombre de un ilustre ingeniero industrial tinerfeño: José Cabrera.

Almonazid también ha sido testigo del agotamiento, envejecimiento y posterior paso a mejor vida de la central que, en el año 2006, fue cerrada definitivamente y que, en la actualidad, se encuentra en proceso de desmantelamiento. Todo este tránsito, desde el nacimiento hasta su defunción, es en realidad un procedimiento técnico, planificado y vigilado que, acompasadamente, con el fin de evitar repercusiones perniciosas ulteriores, es llevado a cabo por técnicos cualificados con la más minuciosa pulcritud.

El movimiento de la turbina se producía gracias a las reacciones en cadena generadas en el núcleo del reactor, el cual, empleaba uranio enriquecido importado, pero, en algunas ocasiones, extraído en territorio nacional. En España, la extracción de uranio se realizaba para su posterior enriquecimiento en el extranjero y retorno como combustible nuclear. Dicho combustible era empleado en reactores como el que reinaba sobre los cielos de Almonazid.

El uranio es un elemento radiactivo presente de forma natural en suelos, rocas, agua o seres vivos. Tras los acontecimientos del pasado 28 de abril en España, el uranio ha vuelto a erigirse como uno de los elementos más controvertidos de la tabla periódica, especialmente desde el punto de vista político.

El uranio está ampliamente distribuido por la corteza terrestre, siendo su abundancia promedio entre 2 y 4 gramos por tonelada. Sin embargo, para que este sea de interés económico debe encontrarse en una concentración mínima que justifique la inversión de un proyecto minero. Esto es lo que se llama yacimiento: una anomalía geoquímica que ha provocado una concentración inusualmente alta en una zona concreta del subsuelo.

Y el lector se preguntará si ese tipo de anomalías, tan rimbombantemente definidas, en contra de lo escuchado y leído en la tribuna política, se dan, o se han dado, en España. La respuesta es un rotundo e indudable sí.

En España, de entre los numerosos tipos de yacimientos clasificados según la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por su siglas en inglés), se suelen dar los de tipo filoniano en granitos o relacionados con ellos. Además, cabe destacar una curiosidad adicional, este uranio ha sido explotado en el pasado en provincias como Salamanca y son objeto de interés minero en la actualidad. Como se ha citado, reactores españoles como el José Cabrera, ya fueron alimentados con uranio que, aunque enriquecido en el extranjero, era marca España.

En este contexto, como ingeniero de minas de profesión y vocación, puedo entender la crispación y ruido suscitados en torno al famoso apagón o las tentativas de cierre de las centrales nucleares. No obstante, lejos de toda polémica, no puede invocarse la resiliencia y sostenibilidad, en el sentido de autosuficiencia del término, para referirse al combustible nuclear como un elemento forastero y, por tanto, que no confiere independencia energética debido a su inexistencia en territorio nacional.

España cuenta, en cifras de la Agencia Nuclear de la Energía (NEA), con al menos 23.000 toneladas de uranio demostradas, de las cuales, no se puede explotar ni un solo gramo debido a la aprobación de la Ley 7/2021, también conocida como Ley de Cambio Climático o Transición Ecológica. Ésta última, en su artículo 8bis establece la inadmisión de permisos de explotación o investigación de minerales radiactivos, léase uranio.

Emplear la palabra inexistencia para referirse a la imposibilidad, por imperativo legal, de extraer uranio, resulta un eufemismo político impropio de un análisis técnico riguroso sobre la autosuficiencia o no del combustible nuclear como fuente de energía autóctona.

Sin entrar en valoraciones acerca de la complejidad que envuelve el sistema impositivo de las centrales nucleares, o las vicisitudes en torno al propio mercado eléctrico español, las cuales impactan de forma sustantiva en la viabilidad técnica y económica de estos activos de generación, lo que no se puede argumentar es la desestimación de su empleo por inexistencia del recurso uranífero. Nada más lejos de la realidad, este existe y está tasado, siguiendo los estándares internacionales más reconocidos por la comunidad minera.

Desgraciadamente, parece que todos los argumentos que, humildemente, aportamos los técnicos van a ser desdeñados en favor de falsos mantras que, repetidos un millón de veces, pretenden convertirlos en realidad.

Adicionalmente, frente a una eventual respuesta relacionada con la imposibilidad económica de dichas explotaciones por tratarse de yacimientos especulativos o inviables, cabe recordar que la fórmula que establece el valor mínimo de concentración mineral rentable para su extracción, conocida como Ley de Corte, está ligada a la Teoría Subjetiva del Valor de Carl Menger, que nos recuerda que la viabilidad de una mina depende, en última instancia, del valor que le otorguen las personas. Endefinitiva, si la viabilidad económica depende de satisfacer necesidades con un precio competitivo, como dice la teoría económica, las minas de uranio serán rentables si la sociedad las valora.

Dicho lo anterior, me gustaría plantear una pregunta para su posterior reflexión, ¿no era acaso el propósito último de las energías renovables –satisfacer las necesidades del prójimo con un producto limpio, fiable y asequible– una meta digna de esta era que anhela un futuro sostenible?