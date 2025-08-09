El hombre que mató a una ciudad

El coronel Paul Tibbets necesita presentación incluso en el ochenta aniversario de Hiroshima y Nagasaki, cuando se renuevan los votos de Oppenheimer o Truman. Sin embargo, al militar estadounidense relegado a actor secundario le corresponde el honor de ser el hombre que ha matado a más gente de una vez, al frente del bombardero B29 que arrojó el primer ingenio atómico sobre Japón. Causó decenas de miles de muertes, una cifra que por fortuna nadie ha igualado de golpe desde 1945.

A pesar de su victimario, el coronel estadounidense cede incluso en popularidad frente a su madre, Enola Gay Tibbets, un nombre pegadizo para bautizar al avión que lanzó la bomba que 45 segundos más tarde detonaría sobre Hiroshima. A diferencia de los japoneses que masacró bajo el argumento de salvar las vidas de otros soldados norteamericanos y nipones, así de cruel es la lógica de la guerra, el comandante del avión sobrevivió durante décadas a la acción que obliga a concederle un protagonismo histórico. En contraste con los científicos capitaneados por Oppenheimer, el militar nunca vaciló en su convicción de que había obrado correctamente.

El protagonista de la acción más mortífera de la historia cumplió los 92 años. Ya octogenario, se reafirmaba en que "la misión de Hiroshima fue el vuelo más aburrido de mi vida, porque no tuvimos un solo contratiempo". Incluso se despojó de las gafas protectoras que le habían suministrado para combatir el deslumbramiento, y recalcaba que "no he perdido ni una noche de sueño pensando en la bomba". El desenlace es inevitable, pero más convincente en labios del hombre que mató a setenta mil personas y dejó malheridas a otras tantas. "Volvería a hacerlo". Menos de un mes antes del 6 de agosto de 1945 que volatilizó una ciudad japonesa, Oppenheimer dirigió en el desierto de Nuevo México la explosión de prueba del ingenio que supone todavía la empresa colectiva más ambiciosa jamás afrontada por la humanidad. Al aparecer el primer hongo nuclear, el físico rezó con el "Bhagavad Gita" que "me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". Esta frase le cuadra mejor a Tibbets, el funcionario que mató a una ciudad.