La Corporación municipal de Jumilla ha considerado oportuno declararle la guerra al Islam vetando la celebración de festividades musulmanas en lugares públicos cuando hasta ahora se permitían. La libertad de culto está garantizada por la Constitución en un Estado aconfesional como es España. La estrambótica propuesta partió del único concejal de Vox, pero salió adelante, algo a tontas y a locas, con los votos del Partido Popular, que gobierna gracias al edil ultra. Y lo más extraordinario de todo es que este último finalmente se abstuvo al no ver del todo colmado su necio objetivo.

Uno de los argumentos esgrimidos es que el municipio debe defender su identidad, como si ésta estuviera al borde del colapso por la posible presencia de una mezquita, un puesto de comida halal o una festividad diferente a la del patrón local. Aquí simplemente se trataba de seguir permitiendo que la población musulmana, millar y medio de creyentes, parece ser, utilizase unas instalaciones deportivas para los dos rezos multitudinarios del año: el Ramadán y la Fiesta del Cordero.

En una sociedad debemos aprender a convivir con estas cosas, pero Vox, en vista de los sondeos, cree que el discurso xenófobo le está dando buenos resultados, y el Partido Popular desconoce aún cómo lidiar con un socio imprevisiblemente incómodo, y no sabe tampoco cómo salir de las trampas que le tiende. El Gobierno, "progresista", naturalmente, no va a perder la oportunidad de profundizar en la polarización, mientras se dispone a rastrear "los discursos del odio".

Lo relevante del populismo es el ruido, no el contenido. Esta vez, apela a raíces inmutables con solemnidad de cruzada medieval. Es la política identitaria, nacionalcatolicista en esta ocasión, llevada a extremos caricaturescos que puede convertir a cualquier Ayuntamiento en custodio imaginario de civilizaciones supuestamente amenazadas. Un espanto.