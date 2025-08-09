Ribadeo, ¿para quién la perra gorda?

Entre Pinto y Valdemoro anda la cosa, por lo de las fronteras geográficas máxime habiendo un río o ría por medio.

Casi siempre, las fronteras procuraron una intersección idiomática que en términos técnicos llamamos pidgin, viene a ser mezcolanza del idioma adaptado al comercio entendiéndose entre orillas los propios y extraños. Tal es el caso de la ría del Eo en Asturias o ría de Ribadeo en Gallego.

Hay que dejar claro que Galicia nos gana por goleada en cosa de rías, tanto altas como bajas, con lo que nos aventajan en toponimias fluviales donde confluyen los ríos regalando un brazo al mar, o viceversa cuando suben las mareas.

La toponimia es evidente en las doce rías altas de Galicia, casi todas con el nombre del lugar o pueblo que atraviesa el río de turno.

Así las cosas, como en Galicia y Asturias tenemos poco que hacer nos enredamos en toponimias instando a los tribunales en actitud salomónica, como si la ría se pudiera partir en dos.

Con todo, los tribunales resolverán la verdad y dejarán la opinión en esa dialéctica entre Heráclito y Parménides, tal que si cruzas la ría desde Castropol pasando a Galicia ninguna de las aguas que fluyen son las mismas, máxima de Heráclito: que nada es permanente.

Para Parménides, la verdad es que arrancas de la ría del Eo y acabas en la de Ribadeo, pero es una obviedad que no debería llegar a los tribunales. Vegadeo fue Vega de Ribadeo, pero pasa como aquella esquela que quiso contratar para su tía José Mota ahorrándose un dineral reduciendo el texto a la mínima expresión: "Dolores samuerto".

Los tribunales de justicia pondrán en los mapas lo uno o lo otro, pero no va cambiar el pensamiento y lenguaje de ambas orillas pues es compatible que estando en Asturias pongan el cartel de acceso al puente "Ría de Eo" y salgas por la otra orilla con "Ría de Ribadeo" confirmando así la teoría existencialista de Heráclito, entre opuestos y contrarios siendo la misma cosa.

Convendría recordar a las partes en litigio que lo que llamamos perra gorda, para ver quién se la lleva, procede de aquel Gobierno Provisional de 1870, que nada es permanente siguiendo a Heráclito.

"Pa ti la perrona", que decimos en asturiano, tenía las dos caras igual, o sea, que la ría ye la del río Eo la mires por donde la mires. ¡Ay, Señor!