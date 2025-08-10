Opinión
La ciencia en un tuit: olas de calor y arroces modificados genéticamente
En un contexto de crisis climática, la agricultura global enfrenta uno de sus mayores desafíos: el aumento constante de las temperaturas y la creciente frecuencia de olas de calor extremas. Entre los cultivos más afectados se encuentra el arroz, alimento básico para una parte significativa de la población mundial.
Para mitigar los efectos del calentamiento global, científicos de distintos países ensayan variedades de arroz modificadas genéticamente mediante la técnica de edición genética CRISPR. Los arroces resultantes ya han sido probados con éxito en diversos campos de cultivo, demostrando una mayor resistencia al calor. Esta innovación representa una solución esperanzadora para millones de personas que enfrentan los retos del cambio climático y el crecimiento poblacional.
